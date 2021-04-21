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В Польше пресекли переброску сигарет из Беларуси дроном

21.04.2021 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польские пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет, которые перебрасывались из Беларуси при помощи дрона.



Фото: strazgraniczna.pl

Об этом сообщает сайт strazgraniczna.pl.

Патруль пограничного поста в Кузнице заметил в воздухе объект, двигавшийся из Беларуси в Польшу. Было установлено, пишет belmir.by, что это дрон с прикрепленным к нему пакетом.

Аппарат пролетел от границы примерно 400 метров, а затем сбросил пакет на поляну рядом с постройками на польской стороне. Там его впоследствии подобрал человек.

Получатель посылки, 40-летний гражданин Беларуси, задержан. Мужчине предъявлено обвинение. Он признал себя виновным и дал объяснения.

Всего в постройках у места сброса обнаружено 5 600 пачек сигарет без польских акцизных марок. Стоимость задержанного товара составляет более 84 тысяч злотых (около 22 тысяч долларов).


Фото: strazgraniczna.pl


Фото: strazgraniczna.pl
 
 
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Польские пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет, которые перебрасывались из Беларуси при помощи дрона.
 
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