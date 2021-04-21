В Польше пресекли переброску сигарет из Беларуси дроном









Фото: strazgraniczna.pl





сообщает сайт strazgraniczna.pl. Об этомсайт strazgraniczna.pl.





пишет belmir.by, что это дрон с прикрепленным к нему пакетом. Патруль пограничного поста в Кузнице заметил в воздухе объект, двигавшийся из Беларуси в Польшу. Было установлено,belmir.by, что это дрон с прикрепленным к нему пакетом.





Аппарат пролетел от границы примерно 400 метров, а затем сбросил пакет на поляну рядом с постройками на польской стороне. Там его впоследствии подобрал человек.





Получатель посылки, 40-летний гражданин Беларуси, задержан. Мужчине предъявлено обвинение. Он признал себя виновным и дал объяснения.





Всего в постройках у места сброса обнаружено 5 600 пачек сигарет без польских акцизных марок. Стоимость задержанного товара составляет более 84 тысяч злотых (около 22 тысяч долларов).









Фото: strazgraniczna.pl









Фото: strazgraniczna.pl