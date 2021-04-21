|
В Польше пресекли переброску сигарет из Беларуси дроном
Источник материала: Партизан
Польские пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет, которые перебрасывались из Беларуси при помощи дрона.
Фото: strazgraniczna.pl
Об этом
Патруль пограничного поста в Кузнице заметил в воздухе объект, двигавшийся из Беларуси в Польшу. Было установлено,
Аппарат пролетел от границы примерно 400 метров, а затем сбросил пакет на поляну рядом с постройками на польской стороне. Там его впоследствии подобрал человек.
Получатель посылки, 40-летний гражданин Беларуси, задержан. Мужчине предъявлено обвинение. Он признал себя виновным и дал объяснения.
Всего в постройках у места сброса обнаружено 5 600 пачек сигарет без польских акцизных марок. Стоимость задержанного товара составляет более 84 тысяч злотых (около 22 тысяч долларов).
Фото: strazgraniczna.pl
Фото: strazgraniczna.pl
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польские пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет, которые перебрасывались из Беларуси при помощи дрона.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)