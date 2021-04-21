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Посол США в Беларуси временно будет работать в Вильнюсе

21.04.2021 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Джули Фишер не может приехать в Минск из-за того, что ей не дают белорусскую визу.



Вашингтон направил в Вильнюс запрос о временной аккредитации посла в Литве, сообщает LRT.

На этой неделе министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, пишет charter97.org, что Беларусь готова принять Джули Фишер «в любой момент».

Однако сообщалось, что посол США в Беларуси Джули Фишер не может приехать в Минск. Дело в том, что у Фишер нет белорусской визы.

«С Нового года я очень надеялась приехать в Минск. В конце декабря я была утверждена Сенатом. Но сегодня я не могу приехать в Минск. Соединенные Штаты, со своей стороны, готовы. Я была готова, и мы ждем от белорусской стороны соответствующих действий», – сказала Фишер.
 
Теги: Минск
 
 
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Джули Фишер не может приехать в Минск из-за того, что ей не дают белорусскую визу.
 
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