Посол США в Беларуси временно будет работать в Вильнюсе









сообщает LRT. Вашингтон направил в Вильнюс запрос о временной аккредитации посла в Литве,LRT.





пишет charter97.org, что Беларусь готова принять Джули Фишер «в любой момент». На этой неделе министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил,charter97.org, что Беларусь готова принять Джули Фишер «в любой момент».





Однако сообщалось, что посол США в Беларуси Джули Фишер не может приехать в Минск. Дело в том, что у Фишер нет белорусской визы.





«С Нового года я очень надеялась приехать в Минск. В конце декабря я была утверждена Сенатом. Но сегодня я не могу приехать в Минск. Соединенные Штаты, со своей стороны, готовы. Я была готова, и мы ждем от белорусской стороны соответствующих действий», – сказала Фишер.