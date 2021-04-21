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В Орше застрелился офицер милиции

21.04.2021 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Орше застрелился милиционер, сообщает Еврорадио со ссылкой на БЕЛТА. Его тело нашли в служебном кабинете в местном РОВД.



Обстоятельства трагического происшествия выясняют следователи / Иллюстративное фото БЕЛТА​

Проверку по факту гибели сотрудника милиции проводит управление Следственного комитета по Витебской области. Следователи выясняют обстоятельства трагического происшествия, назначены экспертизы.

В соцсетях сообщается, что погибший — офицер, подполковник, занимавшийся в основном сферой наркоконтроля. Ему было 37 лет. Застрелился он из табельного пистолета.
 
 
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В Орше застрелился милиционер, сообщает Еврорадио со ссылкой на БЕЛТА. Его тело нашли в служебном кабинете в местном РОВД.
 
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