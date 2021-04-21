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Попытка госпереворота в Беларуси: подробности и комментарии экспертов
Источник материала: ОНТ
В Беларуси раскрыт
На кадрах оперативной съемки заговорщики сами откровенно говорят о свержении власти. Более того, они планировали физическое устранение Главы государства, должностных лиц и даже семей.
Можно ли назвать это планом «Б» после провала блицкрига в августе? Было ли намерение синхронизировать госпереворот в Беларуси с обострением на Донбассе и в Крыму? На эти вопросы в программе «ОбъективНо» ответили директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая, политолог Андрей Сыч.
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В Беларуси раскрыт заговор с целью государственного переворота. Уже несколько дней это главная тема. Не только в нашей стране. Путин обсудил её с Байденом....
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