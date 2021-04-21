В Беларуси принят закон о защите судей и должностных лиц

Источник материала: ОНТ

Совет Республики Национального собрания одобрил законопроект «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны», пишет БЕЛТА.

Он отметил, что, если любой гражданин получит в свой адрес угрозы, ему необходимо обратиться в органы внутренних дел. Именно там будет определена степень угрозы и, соответственно, степень защиты.

ФОТО: БЕЛТА









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