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С начала 2021 года у белорусов украли как минимум миллион рублей

21.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С начала 2021 года у белорусов украли как минимум миллион рублей

У белорусов с начала года украли как минимум миллион рублей. Задержаны 20 киберпреступников, которые работали в одной группе.

Мошенники охотятся за личными данными – номера, коды подтверждения для проведения платежных операций через интернет. А также пытаются установить специальные программы для получения удаленного доступа к мобильному телефону жертвы. Злоумышленники звонят, не выбирая, кому попадет. Есть информация о целых колл-центрах, в распоряжении которых краденые базы данных и то, что смогли найти в соцсетях. Пользуются мессенджерами и почти всегда представляются банковскими работниками. Разыгрывают спектакль с якобы попытками помешать хищению и сами же их совершают.     

Количество киберпреступлений за последние два года выросло в пять раз. Соблазн легких денег затягивает большое количество несовершеннолетних – 17 подростков в числе мошенников только за прошлый год. Больше других уязвимы пенсионеры – они чаще поддаются убеждению.   

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У белорусов с начала года украли как минимум миллион рублей. Задержаны 20 киберпреступников, которые работали в одной группе. Мошенники охотятся за личными данными...
 
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