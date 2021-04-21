С начала 2021 года у белорусов украли как минимум миллион рублей

Источник материала: ОНТ

У белорусов с начала года украли как минимум миллион рублей. Задержаны 20 киберпреступников, которые работали в одной группе.

Мошенники охотятся за личными данными – номера, коды подтверждения для проведения платежных операций через интернет. А также пытаются установить специальные программы для получения удаленного доступа к мобильному телефону жертвы. Злоумышленники звонят, не выбирая, кому попадет. Есть информация о целых колл-центрах, в распоряжении которых краденые базы данных и то, что смогли найти в соцсетях. Пользуются мессенджерами и почти всегда представляются банковскими работниками. Разыгрывают спектакль с якобы попытками помешать хищению и сами же их совершают.

Количество киберпреступлений за последние два года выросло в пять раз. Соблазн легких денег затягивает большое количество несовершеннолетних – 17 подростков в числе мошенников только за прошлый год. Больше других уязвимы пенсионеры – они чаще поддаются убеждению.

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