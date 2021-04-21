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Штормовое предупреждение: град и сильные ливни ожидаются вечером 21 апреля
Источник материала: ОНТ
В Беларуси объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные ливни,
По юго-западной части страны синоптики прогнозируют грозы до 21 часа. Также будут сильные ливни и град, местами – шквалистый ветер порывами до 15-20 метров в секунду.
Гроза ожидается и в столице Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности.
ФОТО: pixabay
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В Беларуси объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные ливни, сообщает Белгидромет. По юго-западной части страны синоптики прогнозируют грозы до 21 часа....
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