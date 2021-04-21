Штормовое предупреждение: град и сильные ливни ожидаются вечером 21 апреля

Источник материала: ОНТ

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные ливни, сообщает Белгидромет.

По юго-западной части страны синоптики прогнозируют грозы до 21 часа. Также будут сильные ливни и град, местами – шквалистый ветер порывами до 15-20 метров в секунду.

Гроза ожидается и в столице Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности.

ФОТО: pixabay

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