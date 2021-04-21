Встреча Лукашенко и Путина: что будут обсуждать президенты?

Источник материала: ОНТ

В Кремле ждут Александра Лукашенко. Завтра Президент отправится с визитом в Москву. Договорённость о встрече с Владимиром Путиным подтверждает пресс-служба белорусского лидера.

Повестка переговоров обширная, как, собственно, и само белорусско-российское сотрудничество с акцентом на торгово-экономическом взаимодействии. Предполагается также, что президенты обсудят взаимное противодействие пандемии и шаги для полного восстановления транспортного сообщения. Союзная тематика, как всегда, среди приоритетных тем – здесь и совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы. Так что наверняка главы государств обменяются мнениями по международной тематике.

Отношения Минска и Москвы отличает высокая частота контактов. В прошлый раз Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались в конце февраля. Вопросы интеграции с тех пор не раз обсуждали по телефону. А на прошлой неделе в белорусской столице работала российская правительственная делегация.

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