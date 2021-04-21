5 диких животных, которые стали домашними. Посмотрите на эти милейшие создания!

Источник материала: ОНТ

Около десяти тысяч лет люди занимаются одомашниванием животных. Некоторых живых существ невозможно приручить из-за диких инстинктов, но многие поддаются дрессировке и прекрасно уживаются с человеком. Разные народы пытались приручить самых неожиданных животных – крокодилов, страусов, журавлей и т.д.

На самом деле, приручить – не значит одомашнить. Число видов одомашненных животных превышает не более двадцати пяти. Вот некоторые из них.

1. Саванна



Фото: petsi.net

Самая дорогая порода одомашненных кошек стоит в среднем около семи тысяч долларов. Она выведена в конце 90-х годов для богатых людей. Чтобы олигархи не заводили гепардов и леопардов, селекционеры вывели эту породу.

Первым заводчиком, представившим этих кошек, был Джуди Франк. Данная порода была получена путем скрещивания сервала и сиамской кошки.

Они считаются одними из самых больших среди домашних кошек – рост около 45 сантиметров, а вес до 14 килограмм.

Поведение саванн больше напоминает собак, чем кошек. Они любят приносить палочку, купаться в воде и гулять на поводке. Их преданность поражает – дома они не отходят от хозяина, а когда глава семьи уходит, саванна ждет его под дверью.

2. Домашняя лиса



Фото: animalreader.ru

В начале 50-х годов советский генетик Дмитрий Беляев решил одомашнить лису. Команда ученого вырастила несколько поколений серебристо-черных лисиц, отбирая из них самых сообразительных и восприимчивых к дрессировке. Кто из них проходил отбор, допускался к дальнейшему скрещиванию.

В итоге мир получил ласковых игривых животных, по повадкам схожих с собаками.

Примечательным является тот факт, что внешне лисицы изменились, хоть их и не скрещивали с другими видами. Ученые выдвигают предположение, что это произошло из-за низкого уровня адреналина в крови.

3. Зеброид



Фото: liveinternet.ru

По внешнему виду и названию можно догадаться, что данная порода получилась путем скрещивания зебры и лошади. Пока что в мире всего четыре зеброида.

Их предназначение – верховая езда. Их преимущество в Африке – устойчивость к укусу мухи «цеце». А также они более предрасположены к дрессировке, чем зебры.

4. Кама



Фото: news.myseldon.com

Данный вид получили путем скрещивания верблюда и ламы. Огромная разница в росте не позволила соединять животных напрямую, поэтому камы были выведены искусственным путем.

В конце 90-х появился первый детеныш камы, которого назвали Рама. Та же команда из Дубая сделала все для того, чтобы на свет появились еще три малыша.

У данной породы нет горба, как у верблюда, но зато такой же длинный хвост и короткие ушки. Они сочетают в себе все самое лучшее от родителей: покладистость, маленький рост, силу и выносливость. Удивительным является факт, что все гибриды камы оказались фертильны, то есть способны иметь потомство.

5. Волчья собака Сарлоса



Фото: zen.yandex.ru

Одомашнить волка пытались много десятилетий безрезультатно. Однако лишь в 1925 году было заложено будущее для новой породы собак. Селекционер из Нидерландов решил попытать удачу и скрестить кобеля немецкой овчарки с русской волчицей. Ландер Сарлос положил всю свою жизнь на то, чтобы отбирать из потомства подходящих щенков и скрещивать их между собой. После того как селекционер умер, его дело продолжили жена и дочь.

Внешне и по характеру этот вид почти не отличается от волка, даже лаять не умеет. Но он охотно идет на контакт с человеком, делая его вожаком своей стаи. На данный момент в Голландии и других странах Европы эту породу собак используют как поводырей, спасателей и т.д.

Но в качестве домашнего любимца ученые заводить его не советуют, так как в нем все-таки очень многое осталось от волка.

По материалам сайта animalworld.com.ua

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