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На неделе вернутся холода с мокрым снегом и северным ветром. Прогноз погоды на 22 апреля

21.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На неделе вернутся холода с мокрым снегом и северным ветром. Прогноз погоды на 22 апреля

На неделе установилась умеренно теплая с небольшими дождями погода. Но холода вновь вернутся в пятницу с мокрым снегом и северным ветром.

Завтра, 22 апреля, погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем. Они принесут неустойчивые воздушные массы с Западной Европы. В результате дождей немного, а солнце прогреет воздух.

В четверг переменная облачность. Небольшие кратковременные дожди. Влажность от 30% по западу до 80% по востоку. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Днем большая вероятность гроз. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый, временами сильный порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура воздуха до +7°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до отметок от +9°С по юго-западу до +13°С тепла по юго-востоку. К вечеру – от +7°С по северо-западу и в центральных районах до +10°С по юго-востоку.

В пятницу в атмосфере произойдет перестройка и в нашу страну устремятся холодные воздушные массы с северных широт. Установится холодная погода. Облачно с небольшими прояснениями. Повсеместно пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер порывистый, днем сильный. Температура ночью от -1°С по северу до +6°С тепла по югу, в середине дня +5°С…+11°С. В выходные сохранится холодная, ветреная с мокрым снегом погода.

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На неделе установилась умеренно теплая с небольшими дождями погода. Но холода вновь вернутся в пятницу с мокрым снегом и северным ветром. Завтра, 22 апреля, погодные...
 
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