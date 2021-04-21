Источник материала: ОНТ

Во Флориде разрешили давить протестующих машинами. Губернатор американского штата одобрил закон, по которому собрание трех и больше человек может считаться бунтом.





В документе также сказано, что американцам, «давящим колесами то‎лпы протестующих, гарантируют гражданский иммунитет». Какие-либо судебные процессы в таких случаях будут исключены.

По этому же закону местные власти будут полностью отвечать за то, что сожгут или наломают протестующие. Так что распустить полицию, как того требовали летом 2020-го, не получится.

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