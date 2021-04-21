|
Во Флориде разрешили давить протестующих машинами
Источник материала: ОНТ
Во Флориде разрешили давить протестующих машинами. Губернатор американского штата одобрил закон, по которому собрание трех и больше человек может считаться бунтом.
В документе также сказано, что американцам, «давящим колесами толпы протестующих, гарантируют гражданский иммунитет». Какие-либо судебные процессы в таких случаях будут исключены.
По этому же закону местные власти будут полностью отвечать за то, что сожгут или наломают протестующие. Так что распустить полицию, как того требовали летом 2020-го, не получится.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Флориде разрешили давить протестующих машинами. Губернатор американского штата одобрил закон, по которому собрание трех и больше человек может считаться...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)