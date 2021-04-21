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Воскресенский: Идейные вдохновители операции «Тишина» – это Тихановская, Латушко и прочие «беглые»
Источник материала: ОНТ
Идейные вдохновители операции «Тишина» – это Тихановская, Латушко и другие «беглые» оппозиционеры. Такое мнение в ток-шоу «ОбъективНо» на телеканале ОНТ высказал директор Информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский.
«Я думаю, что идейные вдохновители операции "Тишина" – это Тихановская, Латушко и все прочие "беглые"», – сказал Воскресенский.
«Тихановская же подняла ручки: это не я, я вообще не знаю», – отметил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. «Юрий, кого они могут вдохновить? Вы на них посмотрите...» – добавила корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.
«Вот таких, как Зенкович, Федута и Костусев. Очередные жертвы "беглых". Сколько они людей подставили, сколько актива. Еще в октябре мы обсуждали: давайте создавать партии, давайте в правовую возвращаться деятельность. Они говорили: "Нет". Сколько тысяч они подставили актива», – подчеркнул Воскресенский.
Напомним, недавно стало известно, что
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Идейные вдохновители операции «Тишина» – это Тихановская, Латушко и другие «беглые» оппозиционеры. Такое мнение в ток-шоу «ОбъективНо» на телеканале ОНТ высказал...
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