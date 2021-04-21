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Бизнесменов в стране становится больше: плюс 10 тысяч по сравнению с 2020 годом
Источник материала: ОНТ
Бизнесменов в Беларуси стало больше. Сегодня в стране зарегистрировано 373 тысячи субъектов хозяйствования, в прошлом году было на 10 тысяч меньше. Хотя время для предпринимателей не лучшее, признают эксперты, коронакризис ударил по многим сферам.
Но заработать можно. Главное – сообща. Тенденция на ближайшее время – производственная кооперация. Так продукция будет более дешевой, а соответственно конкурентоспособной. Это хорошо и для экспорта, и для технического прогресса предприятий. Но пока направление развивается не очень стремительно. Как помочь выжить бизнесу в непростых условиях – основная тема Недели белорусского предпринимательства.
21 апреля на форуме в Минске собрались представители деловых кругов, чтобы определить так называемую стратегию выживания и, конечно, развития.
Для этого малому бизнесу надо сотрудничать с крупными предприятиями. Конечно, важны еще и финансовые программы поддержки именно под импортозамещающий продукт. Их, несмотря на коронакризис, в ближайшее время может стать больше. А еще больше будет развиваться механизм поручительства – тогда бизнесмену не надо будет переживать за то, что с ним не рассчитается после поставки заказчик.
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Бизнесменов в Беларуси стало больше. Сегодня в стране зарегистрировано 373 тысячи субъектов хозяйствования, в прошлом году было на 10 тысяч меньше. Хотя время для...
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