|
Оздоровительные центры для переселенцев из зоны, пострадавшей от Чернобыля, модернизируют
Источник материала: ОНТ
В Беларуси модернизируют все оздоровительные центры для переселенцев из зоны, пострадавшей от Чернобыля. О планах на пятилетие рассказали сегодня в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы.
Новая и уже шестая госпрограмма принята в марте. На реализацию всех проектов направят около 4 миллиардов рублей. Акценты прежние: социальная защита, развитие инфраструктуры и создание новых предприятий в пострадавших районах, где сейчас более двух тысяч населенных пунктов с почти миллионным населением.
Белорусский опыт борьбы с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС признан успешным во всем мире. Наши специалисты консультируют ученых из Японии, Норвегии и Израиля. Тесное сотрудничество и с российскими коллегами. Ученые Союзного государства сейчас работают над созданием универсального пожарного комплекса с высокой проходимостью и защитой от радиации. Он будет бороться с огнем в труднодоступных местах зоны отчуждения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси модернизируют все оздоровительные центры для переселенцев из зоны, пострадавшей от Чернобыля. О планах на пятилетие рассказали сегодня в Департаменте...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)