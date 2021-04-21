Оздоровительные центры для переселенцев из зоны, пострадавшей от Чернобыля, модернизируют

Источник материала: ОНТ

В Беларуси модернизируют все оздоровительные центры для переселенцев из зоны, пострадавшей от Чернобыля. О планах на пятилетие рассказали сегодня в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы.





Новая и уже шестая госпрограмма принята в марте. На реализацию всех проектов направят около 4 миллиардов рублей. Акценты прежние: социальная защита, развитие инфраструктуры и создание новых предприятий в пострадавших районах, где сейчас более двух тысяч населенных пунктов с почти миллионным населением.

Петр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси: «В первых программах основной акцент делался на переселение населения и создания условий для их проживания. В последних программах основные средства направлялись на соцзащиту населения. В предыдущей программе более 60% направили на эти цели, в новой программе тенденция сохранена, новое направление – на модернизацию оздоровительных центров».

Белорусский опыт борьбы с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС признан успешным во всем мире. Наши специалисты консультируют ученых из Японии, Норвегии и Израиля. Тесное сотрудничество и с российскими коллегами. Ученые Союзного государства сейчас работают над созданием универсального пожарного комплекса с высокой проходимостью и защитой от радиации. Он будет бороться с огнем в труднодоступных местах зоны отчуждения.

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