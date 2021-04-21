ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оздоровительные центры для переселенцев из зоны, пострадавшей от Чернобыля, модернизируют

21.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Оздоровительные центры для переселенцев из зоны, пострадавшей от Чернобыля, модернизируют

В Беларуси модернизируют все оздоровительные центры для переселенцев из зоны, пострадавшей от Чернобыля. О планах на пятилетие рассказали сегодня в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы.


Новая и уже шестая госпрограмма принята в марте. На реализацию всех проектов направят около 4 миллиардов рублей. Акценты прежние: социальная защита, развитие инфраструктуры и создание новых предприятий в пострадавших районах, где сейчас более двух тысяч населенных пунктов с почти миллионным населением.

Петр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси: «В первых программах основной акцент делался на переселение населения и создания условий для их проживания. В последних программах основные средства направлялись на соцзащиту населения. В предыдущей программе более 60% направили на эти цели, в новой программе тенденция сохранена, новое направление – на модернизацию оздоровительных центров».

Белорусский опыт борьбы с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС признан успешным во всем мире. Наши специалисты консультируют ученых из Японии, Норвегии и Израиля. Тесное сотрудничество и с российскими коллегами. Ученые Союзного государства сейчас работают над созданием универсального пожарного комплекса с высокой проходимостью и защитой от радиации. Он будет бороться с огнем в труднодоступных местах зоны отчуждения. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси модернизируют все оздоровительные центры для переселенцев из зоны, пострадавшей от Чернобыля. О планах на пятилетие рассказали сегодня в Департаменте...
 
Новости дня
Новости разные
 
Воскресенский: Идейные вдохновители операции «Тишина» – это Тихановская, Латушко и прочие «беглые»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by