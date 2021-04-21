Директор минской средней школы Галина Филипёнок. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

Источник материала: ОНТ

Когда нежность и сила рука об руку. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше.

Педагоги, врачи, журналисты, представители культуры и спорта. А еще они мамы, жены, дочери и подруги. Уже состоялись как личности и профессионалы, но не намерены на этом останавливаться. Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Сегодня вечером – каково это, когда от тебя зависит дальнейшая судьба человека и как научить даже самых маленьких засыпать с мечтой, а просыпаться с целью? О памяти, уважении, самоотверженном труде и высоких стандартах образования. Директор столичной средней школы №199 Галина Филипёнок. Ей есть что сказать – смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.

Галина Филипёнок, директор средней школы №199 им. П. Панченко г. Минска: «Я к себе предъявляю очень высокие требования. В общении с коллегами не устаю отмечать, что педагог он не только в школе. За стенами учреждения образования мы тоже педагоги, поэтому лишнего мы не можем себе позволить».





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