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Директор минской средней школы Галина Филипёнок. Проект «Белорусская SUPER-женщина»
Источник материала: ОНТ
Когда нежность и сила рука об руку. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше.
Педагоги, врачи, журналисты, представители культуры и спорта. А еще они мамы, жены, дочери и подруги. Уже состоялись как личности и профессионалы, но не намерены на этом останавливаться. Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Сегодня вечером – каково это, когда от тебя зависит дальнейшая судьба человека и как научить даже самых маленьких засыпать с мечтой, а просыпаться с целью? О памяти, уважении, самоотверженном труде и высоких стандартах образования. Директор столичной средней школы №199 Галина Филипёнок. Ей есть что сказать – смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.
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Когда нежность и сила рука об руку. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и...
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