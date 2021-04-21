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Маникюр весной-2021: что сейчас в моде и от чего нужно отказаться?
Источник материала: ОНТ
Телеведущая ОНТ Мария Лемешева рассказала о тенденциях в маникюре этой весной и поделилась идеями стильного оформления ногтей.
Руки женщины всегда должны быть ухоженными! И, конечно же, этим я не открою для вас ничего нового. Для меня это очень важно, при этом не обязательно иметь то самое покрытие на ногтях, но вот сам маникюр обязательно должен быть. Я большой любитель нюдовых оттенков и сдержанного дизайна. Иногда его я могу сменить на темно-бордовый, а порой и вовсе ограничиться бесцветным лаком. Сейчас это особенно актуально. Обратите внимание на минимальный декор и украшения, если вы их любите. Единственное, от чего призываю отказаться, – это расписные ногти, так называемый активный нейл-дизайн ногтей с большим количеством страз и блёсток. Давно устаревший, но такой любимый многими женщинами нашей страны.
Основные тенденции из мира маникюра:
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Телеведущая ОНТ Мария Лемешева рассказала о тенденциях в маникюре этой весной и поделилась идеями стильного оформления ногтей. Руки женщины всегда должны быть...
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