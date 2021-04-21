Маникюр весной-2021: что сейчас в моде и от чего нужно отказаться?

Источник материала: ОНТ

Телеведущая ОНТ Мария Лемешева рассказала о тенденциях в маникюре этой весной и поделилась идеями стильного оформления ногтей.

Руки женщины всегда должны быть ухоженными! И, конечно же, этим я не открою для вас ничего нового. Для меня это очень важно, при этом не обязательно иметь то самое покрытие на ногтях, но вот сам маникюр обязательно должен быть. Я большой любитель нюдовых оттенков и сдержанного дизайна. Иногда его я могу сменить на темно-бордовый, а порой и вовсе ограничиться бесцветным лаком. Сейчас это особенно актуально. Обратите внимание на минимальный декор и украшения, если вы их любите. Единственное, от чего призываю отказаться, – это расписные ногти, так называемый активный нейл-дизайн ногтей с большим количеством страз и блёсток. Давно устаревший, но такой любимый многими женщинами нашей страны.

Основные тенденции из мира маникюра:

анималистичные принты;













королевский синий;





ломаные линии (самый горячий тренд на сегодняшний день);









сочетание розового с красным;







мята/ментол/бирюза (весной будет смотреться очень свежо);





двойной френч, но актуален и классический френч;









полевые цветы – тренд прошлого лета, но весьма популярен и сегодня;









звездочки в необычном исполнении;









пастельная гамма;





неоновая палитра;









абстракция;







и наконец классической nude.



Что же касается длины ногтей, то и здесь мода диктует нам, скорее, удобство. Длинным ногтям я всегда предпочту короткие. Во-первых, это комфортно, тут, я думаю, вы со мной согласитесь. Во-вторых, смотрится это гораздо благороднее. Средняя длина также допустима. Но если же вы любите длинные ногти, то миндалевидная форма будет, пожалуй, предпочтительнее. Рекомендую остановиться на ней.



Будьте всегда красивы!





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