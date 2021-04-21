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Врач рассказал, кто наиболее подвержен риску артроза и артрита, а также как их предупредить

21.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач рассказал, кто наиболее подвержен риску артроза и артрита, а также как их предупредить

Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал о том, какие группы людей наиболее подвержены риску таких заболеваний, как артроз и артрит, а также поделился тем, как эти заболевания можно своевременно предупредить и вылечить.


Мелкие травмы, ушибы и растяжения – их мы попросту не замечаем. С 30-35 лет человек начинает обращать внимание на некоторый дискомфорт при привычных физических нагрузках.

Первый звоночек – это покалывание либо ноющая боль в суставах, чаще всего в коленных суставах. Начиная с 30 лет при занятиях фитнесом и спортом даже на любительском уровне важно поддерживать суставы. Для этого необходимо постоянно принимать специальные витамины и микроэлементы. Два заболевания суставов, о которых необходимо помнить и не допускать их появления, – это артроз и артрит.

Артрозом страдают люди старше 65 лет. Его также называют болезнью пианистов и спортсменов, которые часто приобретают этот недуг из-за систематических нагрузок на запястья и суставы ног – коленные, тазобедренные и голеностопные. Основное отличие артроза от артрита – воздействие на суставы. Артроз не носит воспалительный характер. Для диагностики данных заболеваний следует сдать анализы крови (общий и биохимический), сделать рентген и МРТ.

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Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал о том, какие группы людей...
 
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