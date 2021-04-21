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В Оршанском РУВД обнаружено тело сотрудника милиции. Неофициальная версия — самоубийство

21.04.2021 19:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тело сотрудника Оршанского РУВД обнаружено в его служебном кабинете. Проверку по данному инциденту проводит управление Следственного комитета по Витебской области.

В Оршанском РУВД обнаружено тело сотрудника милиции. Неофициальная версия — самоубийство
УВД Оршанского райисполкома. Фото wikimapia

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначен ряд необходимых экспертных исследований», — сообщает телеграм-канал СК.

В сообщение не называется имя и должность погибшего сотрудника РОВД. По данным телеграм-канала BYPOL, речь идет о начальнике группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Руслане Ковальчуке.

По неофициальной информации, поступившей телеграм-каналу BYPOL, подполковник милиции Ковальчук застрелился из табельного оружия.

 

 

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Тело сотрудника Оршанского РУВД обнаружено в его служебном кабинете. Проверку по данному инциденту проводит управление Следственного комитета по Витебской...
 
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