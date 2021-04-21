В России проходят акции солидарности с Алексеем Навальным

Источник материала: Onliner

В российских городах сегодня проходят акции солидарности с Алексеем Навальным, который вот уже три недели держит голодовку в колонии из-за отказа в допуске к нему гражданского врача. Соратники политика объявили об акциях в различных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Фотографии публикует сайт «Фонтанка.ру» .





Акция является несогласованной, и сотрудники полиции уже задержали несколько сотен человек. К вечеру стало известно, что станцию метро «Арбатская» полицейские берут в оцепление. По оценкам канала @avtozaklive, на Тверской присутствует более 7 тысяч человек.





(будет дополнено)