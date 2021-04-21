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В России проходят акции солидарности с Алексеем Навальным
Источник материала: Onliner
В российских городах сегодня проходят акции солидарности с Алексеем Навальным, который вот уже три недели держит голодовку в колонии из-за отказа в допуске к нему гражданского врача. Соратники политика объявили об акциях в различных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Фотографии публикует сайт
Акция является несогласованной, и сотрудники полиции уже задержали несколько сотен человек. К вечеру стало известно, что станцию метро «Арбатская» полицейские берут в оцепление. По оценкам канала @avtozaklive, на Тверской присутствует более 7 тысяч человек.
(будет дополнено)
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В российских городах сегодня проходят акции солидарности с Алексеем Навальным, который вот уже три недели держит голодовку в колонии из-за отказа в допуске к нему...
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