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Илья Ивашко взял первый сет, но все же уступил Рафаэлю Надалю на турнире в Барселоне
Источник материала: Партизан
Белорус Илья Ивашко (111 АТП) не смог пробиться в 1/8 финала грунтового турнира АТП 500 в Барселоне. В матче второго раунда наш соотечественник уступил "грунтовому королю" из Испании Рафаэлю Надалю (3) — 6:3, 3:6, 4:6.
Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Илья Ивашко (Беларусь, 111) — 3:6, 6:3, 6:4
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Белорус Илья Ивашко (111 АТП) не смог пробиться в 1/8 финала грунтового турнира АТП 500 в Барселоне. В матче второго раунда наш соотечественник уступил "грунтовому...
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