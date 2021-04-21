Беларусь отказалась от нейтралитета в украинском вопросе

пишет НГ. Эксперты констатировали конец белорусского нейтралитета в украинском конфликте. Александр Лукашенко принял в Минске украинского депутата Евгения Шевченко. Пользуясь случаем, он передал официальному Киеву, что Беларусь в ответ на недружественные шаги может отказаться от украинской продукции, и рассказал, как урегулировать конфликт в Донбассе,НГ. Эксперты констатировали конец белорусского нейтралитета в украинском конфликте.





«Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь», – приветствовал Александр Лукашенко депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Евгения Шевченко, принимая его у себя во Дворце Независимости в Минске во вторник. «Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться , я давно мечтал. Правда, искренне», – заверил в ответ украинский депутат.





Александр Лукашенко выразил надежду, что встреча с Евгением Шевченко станет «добрым сигналом» и «началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Беларусью». Это также хороший повод поговорить о белорусско-украинских отношениях, считает белорусский руководитель.





Самыми важными в двусторонних отношениях Александр Лукашенко назвал торгово-экономические. «В торговле с Украиной под 5 млрд долларов товарооборот… поэтому нам не стоит натягивать отношения в торговле… это база, основа. Если не будет товарооборота (он у нас более-менее сбалансированный), ну так какие тогда могут быть отношения в других сферах?» – задал вопрос Лукашенко. Он высказал недовольство тем, что официальный Киев в прошлом году отменил проведение форума регионов Белоруссии и России. Мероприятие должно было пройти в октябре в Гродно , однако в это время в Белоруссии еще вовсю продолжались акции протеста против фальсификаций итогов выборов и насилия силовиков в отношении мирных жителей. «Сорвали этот форум регионов. Кому это выгодно? Никому», – сказал Александр Лукашенко.





В сфере экономических отношений руководителя Беларуси беспокоят антидемпинговые санкции, которые Украина периодически вводит для некоторых видов белорусской продукции. «Кто-то пролоббировал, кому-то не нравится. Кто-то там из украинских компаний шепнул в правительстве: «В Беларуси себя не так ведут, давайте закроем», – так видится Лукашенко принятие решений в Киеве. «На 300 миллионов долларов товаров фактически наложили запрет. Ну а если мы закроем для Украины некоторые позиции и вещи?» – намекнул Лукашенко. «Вы же понимаете, что Евросоюз у вас все не возьмет, и даже не возьмет то, что пообещал. Он дает вам квоты, которые вы выбираете буквально за первый квартал, – годовую квоту. Это мне Зеленский рассказывал», – добавил белорусский руководитель. «Мы не будем по каким-то вопросам упираться лоб в лоб с Украиной и вести себя неприлично, но где-то мы вынуждены будем реагировать, если уж дальше некуда», – предупредил Лукашенко.





Такая позиция Минска по отношению к официальному Киеву во многом связана с тем, что в настоящее время Александр Лукашенко всячески старается демонстрировать свою пророссийскость, отмечают эксперты. В частности, высказывания Лукашенко в ходе встречи по ситуации в Донбассе политолог Валерий Карбалевич расценил как потерю белорусского нейтралитета в этом конфликте, которым ранее официальный Минск так гордился. «Нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего в Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, если пойти по Минским соглашениям, где-то зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы, но, поверьте, в среднесрочной перспективе (я не говорю о долгой) – Украина выиграет», – заявил Лукашенко. «Россия – огромная страна, и она очень может помочь Украине в плане восстановления Донбасса», – уговаривал он официальный Киев в ходе беседы с Евгением Шевченко.





Напомним, что речь идет о формуле Штайнмайера, которая предполагает наделение Донбасса особым статусом. Киев готов рассматривать этот вопрос после того, как установит контроль над всей территорией, тогда как в Москве предлагают сначала статус, потом все остальное. Отказ Украины от предложения Владимира Путина, которое, как утверждает Лукашенко, он лично передал Петру Порошенко, белорусский руководитель рассматривает как несамостоятельность украинского руководства: «Никто не собирается порабощать друг друга, никто не собирается давить друг на друга, но в политике побеждает тот, кто умнее».





«Лукашенко фактически стал на позицию России в этом конфликте», – сказал Валерий Карбалевич «НГ». «За поддержку Кремля приходится расплачиваться национальными интересами», – констатирует эксперт.





Сам визит украинского депутата к Александру Лукашенко вызвал удивление в среде местных наблюдателей. Однако, как выяснилось, Шевченко неоднократно давал положительные оценки действиям белорусского руководителя и даже был приглашенным делегатом от Украины на Всебелорусское народное собрание в феврале. Соратники по партии уже успели откреститься от Евгения Шевченко и его заявлений. «Народный депутат Шевченко не был делегирован фракцией, партией «Слуга народа», Министерством иностранных дел или офисом президента Украины на любые переговоры с официальными лицами Беларуси», – цитирует издание «ГОРДОН» слова главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко.





Для Лукашенко же визит украинского парламентария был весьма кстати. Накануне поездки к президенту Владимиру Путину, которая намечена на 22 апреля, он получил прекрасную возможность продемонстрировать Москве свою полную лояльность.