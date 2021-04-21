У чиновников спросили, когда для ИП могут пересмотреть налоги. Что ответили

Источник материала: Tut.by

Корректировки для ИП в Налоговом кодексе могут появиться уже в следующем году. Об этом говорится в ответе первого заместителя министра финансов Дмитрия Кийко на обращение общественного объединения «Перспектива» по поводу возможного повышения налогов . В ответе замминистра заверил, что законопроект, в который включат предложения, согласуют со всеми заинтересованными, в том числе и бизнес-союзами. Ранее глава Минфина, напомним, заявил, что «все необходимые меры для развития бизнеса в нашей стране уже приняты».



Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Из ответа следует, что в этом году предложения Госконтроля по изменениям в Налоговый кодекс для ИП планируется только рассматривать.

«Предложения Комитета государственного контроля, других органов государственного управления, бизнес-союзов будут рассматриваться указанными консультативными советами в рамках своей плановой работы», — написано в ответе.

А вот в 2022 год корректировки, с учетом мнений заинтересованных сторон, могут принять.

Напомним, разговоры о существенных изменениях, которые для индивидуальных предпринимателей могут ввести, идут с февраля текущего года. Они среди прочего касаются единого налога, упрощенной системы налогообложения, взносов в ФСЗН.

Госконтроль предложил постепенно отменить для ИП единый налог и перевести их на упрощенную систему налогообложения (УСН) с установлением дифференцированных ставок налога в зависимости от вида деятельности, оборота, затрат на деятельность. Фактически рассматривается возможность повышения налогов для ИП, в некоторых случаях — до 16%.

При этом для некоторых ИП предлагалось повысить ставки налога при упрощенной системе налогообложения до размера подоходного налога. Речь в том числе про тех, кто оказывает услуги по управлению, маркетинговые, консультационные, аудиторские, юридические, бухгалтерские услуги, а также услуги по предоставлению информации. Утверждалось, что «при организации и осуществлении данных видов услуг плательщик несет незначительные затраты».

Для ИП также предлагалось повысить взносы в ФСЗН.

Ранее министр финансов Юрий Селиверстов заявил , что ожидается повышение уровня участия малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджета.

«К настоящему времени все необходимые меры для развития бизнеса в нашей стране уже приняты, — отмечает министр финансов. — Более того, в условиях множественности преференциальных режимов и добровольности их применения началось активное вовлечение индивидуальных предпринимателей в различные схемы для налоговой оптимизации и выведения из оборота наличных денежных средств».

Для минимизации такой практики предлагается установить четкую градацию категорий малого и среднего предпринимательства (самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) и установить для них простой налоговый

режим, при котором сумма изъятий станет соразмерна получаемым доходам, пишет министр финансов в своей статье.