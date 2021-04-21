Белорусский теннисист достойно проиграл Надалю на турнире в Барселоне

Источник материала: Tut.by

Белорусский теннисист Илья Ивашко (111 ATP) достойно уступил Рафаэлю Надалю (3 ATP) в матче второго круга турнира в Барселоне.



Фото: Reuters

Матч продлился три сета, первый из которых остался за белорусом (6:3), однако в последующих двух Илья уступил 3-й ракетке мира (2:6, 4:6). В общей сложности игра длилась почти два с половиной часа.

Еще один белорус — Егор Герасимов (77 ATP) — также вылетел после второго круга в Барселоне, проиграв вчера молодому итальянцу Яннику Синнеру (19 ATP) в двух сетах (3:6, 2:6).