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Белорусский теннисист достойно проиграл Надалю на турнире в Барселоне
Источник материала: Tut.by
Белорусский теннисист Илья Ивашко (111 ATP) достойно уступил Рафаэлю Надалю (3 ATP) в матче второго круга турнира в Барселоне.
Матч продлился три сета, первый из которых остался за белорусом (6:3), однако в последующих двух Илья уступил 3-й ракетке мира (2:6, 4:6). В общей сложности игра длилась почти два с половиной часа.
Еще один белорус — Егор Герасимов (77 ATP) — также вылетел после второго круга в Барселоне, проиграв вчера молодому итальянцу Яннику Синнеру (19 ATP) в двух сетах (3:6, 2:6).
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3-я ракетка мира против 111-й.
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