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Видеофакт. В России «тихари», по примеру белорусских, выдергивают людей из толпы
21.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сторонники Алексея Навального 21 апреля проводят акции в поддержку политика. По даным на вечер, по всей стране в связи с акцией уже задержано уже более 400 человек в 61 городах.
В Москве задержаны соратники Навального Любовь Соболь и Кира Ярмыш, а также политик Владимир Рыжков. Акции уже прошли на Дальнем Востоке и в Сибири.
Многие сравнивают методы российских силовиков с белорусскими.
— Очень эффективно происходит сотрудничество Минска и Москвы по линии органов внутренних дел. Вот, например, в России тоже появились «тихари», которые выдёргивают людей из толпы, — комментирует Телеграм-канал
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Сторонники Алексея Навального 21 апреля проводят акции в поддержку политика. По даным на вечер, по всей стране в связи с акцией уже задержано уже более 400 человек в 61...
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