Видеофакт. В России «тихари», по примеру белорусских, выдергивают людей из толпы

Источник материала: Салiдарнасць

Сторонники Алексея Навального 21 апреля проводят акции в поддержку политика. По даным на вечер, по всей стране в связи с акцией уже задержано уже более 400 человек в 61 городах.

В Москве задержаны соратники Навального Любовь Соболь и Кира Ярмыш, а также политик Владимир Рыжков. Акции уже прошли на Дальнем Востоке и в Сибири.

Многие сравнивают методы российских силовиков с белорусскими.

— Очень эффективно происходит сотрудничество Минска и Москвы по линии органов внутренних дел. Вот, например, в России тоже появились «тихари», которые выдёргивают людей из толпы, — комментирует Телеграм-канал Дабл Ять .