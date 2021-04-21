ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Видеофакт. В России «тихари», по примеру белорусских, выдергивают людей из толпы

21.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Сторонники Алексея Навального 21 апреля проводят акции в поддержку политика. По даным на вечер, по всей стране в связи с акцией уже задержано уже более 400 человек в 61 городах.

В Москве задержаны соратники Навального Любовь Соболь и Кира Ярмыш, а также политик Владимир Рыжков. Акции уже прошли на Дальнем Востоке и в Сибири.

Многие сравнивают методы российских силовиков с белорусскими.

— Очень эффективно происходит сотрудничество Минска и Москвы по линии органов внутренних дел. Вот, например, в России тоже появились «тихари», которые выдёргивают людей из толпы, — комментирует Телеграм-канал Дабл Ять.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сторонники Алексея Навального 21 апреля проводят акции в поддержку политика. По даным на вечер, по всей стране в связи с акцией уже задержано уже более 400 человек в 61...
 
Новости дня
Новости разные
 
У чиновников спросили, когда для ИП могут пересмотреть налоги. Что ответили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by