Романчук: «Специалисты по зяби и яйценоскости принимают решения в денежно-кредитной политике»

Источник материала: Салiдарнасць

Состояние системы принятия решений в Беларуси: доминирование невежества, подкрепленного псевдонаукой, считает экономист. Любой, кто дружит со здравым смыслом, поймет, что причина инфляции и девальвации – внутри страны.

20 апреля руководство Нацбанка и Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) встретились с независимыми учеными, экспертами «для обсуждения актуальных вопросов обеспечения ценовой и финансовой стабильности в Республике Беларусь».

— Открытость председателя Нацбанка Павла Владимировича Каллаура и министра МАРТа Владимира Васильевича Колтовича можно только приветствовать, — пишет Ярослав Романчук.

Основная тема обсуждения, безусловно, горячая – инфляция. Не менее важна вторая — финансовая стабильность. В I квартале 2021г. по сравнению с аналогичным периодом 2021г. инфляция (индекс потребительских цен) составила 8,3%. Для сравнения год назад было 4,6%. Объяснять причины инфляции и девальвации внешними факторами – привычка придворных идеологов, в том числе в мантиях профессоров.

Эти самые внешние факторы влияют на более 170 малых открытых экономик в разных частях мира, но почему-то Беларусь входит в десятку самых неблагополучных стран мира по инфляции как в период 2010-2020гг. так и в период 1994-2020гг. На мировом рынке нефть, металлы, продовольствие дорожает/дешевеет для всех одинаково, а именно Беларусь входит в Топ-20 стран мира по девальвации BYN-рубля.

Любой человек, который дружит со здравым смыслом, тем более знает азбуку науки «Экономика» поймет, что причина белорусской инфляции и девальвации – внутри страны. Однако проблему роста цен белорусские власти в 2021-м году пытаются решить так, как в 1990-х – ручным регулированием цен. Сейчас в белорусской экономике регулируется 55% цен на потребительские товары и услуги, а в начале 2000-ых было 27 – 30%. То есть сегодня белорусская экономика ближе к советской/совковой, чем была 20 лет назад.

В начале 1990-х мало кто в Беларуси был знаком с настоящей экономической наукой. Партхозноменклатура думала, что в режиме ручного регулирования цен можно обуздать рост цен. За это белорусские домашние хозяйства и бизнес заплатили огромную цену. Казалось, что после прихода в Нацбанк Павла Каллаура, формирования им качественной команды профессионалов, власти страны, наконец, осознали важность формирования доверия к BYN-рублю и стабильности цен. Были приняты многие важные решения по реализации этой задачи. Однако макроэкономическая стабильность, финансовая устойчивость и низкая инфляция – это не только работа и ответственность Нацбанка. Особенно если, как в Беларуси, он не обладает необходимой институциональной независимостью.

И вот Беларусь в очередной раз оказалась в ловушке рецессии/стагнации. BYN-рубль подешевел. Рост цен ускорился. Долговая лавина потяжелела. Приток иностранного капитала резко замедлился. Отток денег из банковской сферы увеличился. Объем замороженного в дебиторке, складских запасах оборотного капитала вырос. Спрос на BYN-рубли снизился. Спрос на $-доллары вырос. Доверие к Государству, которому «иногда не до закона», обнулилось. Вот такой сложный для стабильности цен и BYN-рубля контекст.

Многие чиновники, которые понимают науку «экономика» на уровне походов на колхозный рынок или заседаний по «выбиванию» денег из бюджета, встрепенулись и начали наперебой предлагать А. Лукашенко быстрые, «эффективные» решения, чтобы результат был, как сказал один из участников встречи в Нацбанке, «здесь и сейчас».

Ох, трудно приходится Нацбанку в окружении во таких коллег по правительству и власти. Поэтому Павел Владимирович Каллаур на встрече в сердцах проронил, характеризуя систему принятия решений и качество тех структур, с которыми приходится вести дискуссию даже по таким специфическим проектам документов, как «Отчет Национального банка за 2020 год»: «Доминирование невежества, подкрепленного псевдонаукой».

Представьте себе ситуацию, когда профессионалы в сфере науки о деньгах должны согласовывать свои действия и оценки с теми, кто в глаза даже Economics не видел. Специалисты по зяби и яйценоскости, профессионалы цементных растворов и кирпичной кладки, знатоки перцовых газов и дубинок и танков, МЧС, КГК, КГБ, УП АД, МВД, СК – все они участвуют в процессе согласования проектов документов, в том числе по денежно-кредитной политике. В Беларуси произошло накопление токсичных в сфере управления экономикой компетенций.

Надо иметь ангельское терпение, чтобы согласовать с ними сложные, требующие профессиональных знаний экономики документы. Представляете, сколько тысяч человеко-часов рабочего времени профессионалов было потрачено на эти бюрократические процессы. И это еще не самые страшные люди.

Есть еще категория тех, кто разными каналами, через разные проходы взобрался в Беларуси на вершину формальной науки «экономика». Как говорят военные, профессора, академики, доктора наук заняли высоту «наука», окопались и начали зачищать все пространство под себя. Неважно, какая наука, аграрная, строительная, химическая, математическая, философская, педагогическая или медицинская. Раз профессор, вот тебе шлагбаум – оценивай все, в том числе экономику и экономистов.

Так получилось, что в доверие к главному дисижнмейкеру Беларусь втерлось много формальных ученых аграриев, военных, машиностроителей и медиков. Вот они до сих пор не уверены в справедливости и незыблемости многих аксиом экономической науки. Одна из основных касается института «цена».

Они не понимают, что в малой открытой экономике цены на товары должны быть свободные и мировые. Это касается и денег. Это аксиома.

Они не понимают, что цена – это важнейший информационный индикатор для экономических субъектов. Переход в режим «ручного» регулирования цен – это как банальная студенческая обманка в поликлинике с градусником для имитации высокой температуры. Это аксиома.

Они не понимают, что устанавливать курс национальной валюты к иностранным в малой открытой экономике (таргетирование обменного курса) – это гигантские риски для всей экономики. Это аксиома. Белорусская экономика на своей шкуре убедилась в порочности этого режима, но Нацбанку приходится убеждать тех, кто заражен лженаучной ересью и вливает ее в уши А. Лукашенко.

Они не понимают, что торговые барьеры для малой открытой экономики – это потеря ее конкурентоспособности. Это аксиома, но шарлатаны в научных мантиях обманывают главного дисижнмейкера, представляя ему куцый, усеченный, однобокий анализ издержек и выгод.

Они не понимают критически важную, уникальную функцию предпринимателя для управления неопределенностью, рисками и инвестициями. Это аксиома, но там, где доминирует лженаучное невежество, нет места для строгих научных аксиом.

Горько и обидно то, что белорусские власти вот уже почти 30 лет пребывает в состоянии «доминирования невежества, подкрепленного псевдонаукой». В нем функционирует Нацбанк. В нем работает и МАРТ, пытаясь снизить номенклатурно-силовой гнев чиновников на рост цен/удешевление BYN-рубля, ограничить их желание задушить цены в объятиях. Вместо настоящей борьбы с монополиями, МАРТ пытается внести хотя ты какой-то смысл в политику по защите внутреннего рынка, по развитию конкуренции. К сожалению, отбиться от ценовых регуляторов-«праведников» не получается. Поэтому сегодня белорусская экономика в плане ценовой политики гораздо ближе к советской, чем 20 лет назад.

В такой ситуации чиновники со здравым смыслом и научным бэкграундом вынуждены переходить либо в режим нейтрального созерцания накопления токсичного капитала и активов от принимаемых решений, либо… прятаться за шутками, иронией и легким сарказмом. Наверное, поэтому министр антимонопольного регулирования Владимир Колтович на встрече сказал о себе и своем министерстве: «Нам не трудно. Нам интересно».

А вот белорусам уже явно не до праздного интереса. Именно поэтому почти 75% населения страны выступает за реформы/перемены. Потому что жить в интересные времена, когда во власти доминирует невежество, подкрепленное псевдонаукой, опасно, бедно, вредно и противно. Не потому, что МАРТ или Нацбанк плохо выполняют свою работу, а потому, что в стране «иногда не до закона» и совсем не до свободы и прав человека. Экономика в таком состоянии не растет и не развивается. Это тоже аксиома, которую игнорируют лженаучные технократы в лампасах и мантиях.