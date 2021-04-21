Рубеж альтиста Котельникова: боевой путь последнего защитника Брестской крепости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ушел из жизни последний защитник Брестской крепости Петр Котельников. Войну он встретил в 12 лет, был альтистом в музыкальном взводе, помогал раненым. Пережил плен, после Победы продолжил военную службу. Сегодня он умер в Москве . Ему был 91 год, передает телеканал «МИР 24».

На этих кадрах Петр Котельников едва сдерживает слезы. Он приезжал в Брестскую крепость каждый год 21 июня почтить память погибших товарищей. В стенах теперь уже мемориала в годовщину начала войны зажигают свечи, возлагают цветы. Военные реконструкции оживляют в памяти лето 1941-го.

«Бомбежки, опять обстрел. И так последние сутки, до последних чисел июня», – вспоминал ветеран.

Оружие подростку не давали, он помогал как мог. Носил еду и воду раненым. Подносил боеприпасы. Ему чудом удалось спастись. 29 июня группа бойцов пошла на прорыв. Мальчик попал в плен. Тюрьма, голод, побои, издевательства. Попытки побега, одна из которых увенчалась успехом. Петр Котельников стал военным. Дослужился до полковника, был награжден орденами и медалями.

«Вы должны учиться, наша молодежь, у героев Бреста. У Героев Великой Отечественной войны. Чтобы быть достойной сменой старшему поколению», – говорил фронтовик.

Про таких как Котельников, говорят: «сын полка». Он стал прототипом одного из главных героев фильма «Брестская крепость». История мальчика, который рано остался сиротой, попал в детдом и там научился играть на альте, поразила создателей фильма. Благодаря музыкальным способностям Петя и оказался в Брестской крепости. Юный альтист служил в музыкальном взводе стрелкового полка.

«Давай, восточный форт, там наши, передай приказ. Сегодня ночью прорыв».

В последние годы Петр Котельников жил в Москве. Защитник Брестской крепости ушел на 92-м году жизни.