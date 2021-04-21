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«Избыток 550 мегаватт» — В Литве рассказали, почему второй блок БелАЭС могут не включить

21.04.2021 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Главное, что оба энергоблока предназначались для экспорта электроэнергии. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сомневается, что второй энергоблок белорусской АЭС заработает даже через год. По его словам у Беларуси и так избыток электроэнергии в 550 мегаватт.

«Избыток 550 мегаватт» — В Литве рассказали, почему второй блок БелАЭС могут не включить
«Главное, что оба энергоблока предназначались для экспорта электроэнергии. После первого энергоблока у Беларуси избыток 550 мегаватт. На сегодняшний день для того, чтобы мог действовать первый энергоблок, Беларусь отключает свои модифицированные электростанции», — прокомментировал Дайнюс Крейвис.

Он считает, пишет Телеграф, что еще не известно сколько пролежит в хранилище ядерное топливо для второго энергоблока. Министр энергетики Литвы обращает внимание на то, что в Беларуси низкое потребление электроэнергии и ограниченные резервы.

«Прежде всего, Беларуси не хватает резервов, второй аспект — потребление: еще дополнительно 1,2 гигаватта должно быть потреблено. В Беларуси много говорят о том, как они будут отапливать дома электричеством, реорганизуют всю энергетическую инфраструктуру под электричество, но это занимает много времени. И надеяться, что через год все изменится, наверное, не стоит», — передает слова министра m.delfi.lt.

Дайнюс Крейвис отметил и зависимость будущего проекта БелАЭС и от политической ситуации в Беларуси, которая со временем может измениться.

Напомним — директор Института радиобиологии НАН Беларуси Игорь Чешик похвалился, что белорусские ученые умеют теперь снижать воздействие радиации на людей.

Белорусская НАН, по словам Игоря Чешика, разработала средства, снижающие изменения в организме и накопление в нем радионуклидов. Также белорусскими учеными разработаны рецептуры обогащения этими средствами хлебобулочных и молочных продуктов.

Игорь Чешик рассказал и о том, что белорусские ученые научились снижать  поступление радиации в сельхозпродукцию.

«За поставарийный период разработанные белорусскими учеными защитные меры позволили снизить поступление радиоцезия в сельскохозяйственную продукцию более чем в 20 раз”, — заявил директор института.
 
 
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