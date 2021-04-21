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«Избыток 550 мегаватт» — В Литве рассказали, почему второй блок БелАЭС могут не включить
Источник материала: Партизан
«Главное, что оба энергоблока предназначались для экспорта электроэнергии. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сомневается, что второй энергоблок белорусской АЭС заработает даже через год. По его словам у Беларуси и так избыток электроэнергии в 550 мегаватт.
«Главное, что оба энергоблока предназначались для экспорта электроэнергии. После первого энергоблока у Беларуси избыток 550 мегаватт. На сегодняшний день для того, чтобы мог действовать первый энергоблок, Беларусь отключает свои модифицированные электростанции», — прокомментировал Дайнюс Крейвис.
Он считает,
«Прежде всего, Беларуси не хватает резервов, второй аспект — потребление: еще дополнительно 1,2 гигаватта должно быть потреблено. В Беларуси много говорят о том, как они будут отапливать дома электричеством, реорганизуют всю энергетическую инфраструктуру под электричество, но это занимает много времени. И надеяться, что через год все изменится, наверное, не стоит», —
Дайнюс Крейвис отметил и зависимость будущего проекта БелАЭС и от политической ситуации в Беларуси, которая со временем может измениться.
Напомним — директор Института радиобиологии НАН Беларуси Игорь Чешик похвалился, что белорусские ученые умеют теперь снижать воздействие радиации на людей.
Белорусская НАН, по словам Игоря Чешика, разработала средства, снижающие изменения в организме и накопление в нем радионуклидов. Также белорусскими учеными разработаны рецептуры обогащения этими средствами хлебобулочных и молочных продуктов.
Игорь Чешик рассказал и о том, что белорусские ученые научились снижать поступление радиации в сельхозпродукцию.
«За поставарийный период разработанные белорусскими учеными защитные меры позволили снизить поступление радиоцезия в сельскохозяйственную продукцию более чем в 20 раз”, — заявил директор института.
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«Главное, что оба энергоблока предназначались для экспорта электроэнергии. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сомневается, что второй энергоблок...
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