Электрический мусоровоз МАЗ обещают сделать в 2027 году

Источник материала: Onliner

Мусоровозы с низким уровнем входа и полностью электрическим приводом — сейчас самый модный тренд в европейском коммунальном машиностроении. Уже года три как. К прогрессивным тенденциям присоединяется и МАЗ. Такую машину обещают сделать к концу 2027 года.

Точнее, обещает не сам МАЗ, а Минпром РБ, который и опубликовал эскиз концептуального электрического мусоровоза МАЗ. Такой спецавтомобиль, как сообщает министерство, в настоящее время разрабатывается предприятием совместно с Объединенным институтом машиностроения НАН РБ. Относительно того, что касается и будущего мусоровоза в частности, и белорусского электротранспорта в целом, принято отдельное постановление Совета министров «О Комплексной программе развития электротранспорта на 2021—2025 годы».

Цитируем документ: «Будет создан автомобиль-мусоровоз грузоподъемностью 12 000—16 300 кг (снаряженная масса 7500—10 700 кг; полная масса 19 500—27 000 кг). Автомобиль будет оснащен тяговой аккумуляторной батареей емкостью не менее 220 кВт·ч и тяговым электродвигателем мощностью не менее 300 кВт. Время зарядки: быстрой — 2 часа, обычной — 10 часов, запас хода — 150—250 км».

Опытно-конструкторские работы по созданию автомобиля-мусоровоза с автономным тяговым электрическим приводом и пониженным уровнем кабины должны быть завершены к концу 2025 года. Изготовление опытного образца запланировано на IV квартал 2027 года. Объявлена даже ориентировочная стоимость такого автомобиля — 620 тысяч рублей.