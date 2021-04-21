Турнир лучших клубов мира просуществовал всего два дня. Вспоминаем, как развалилась Суперлига

Источник материала: Tut.by

Чуть ли не самый громкий проект в истории клубного футбола просуществовал всего два дня. Еще в понедельник днем со стороны Суперлиги звучали угрозы в сторону ФИФА создать свой собственный чемпионат мира, а уже во вторник боссы команд извинялись перед болельщиками и объявляли об отставке. SPORT.TUT.BY вспоминает хронологию горячих событий начала этой недели.



Фото: Reuters

Ночь с 18 на 19 апреля

12 клубов официально объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Слухи об этом ходили весь вечер воскресенья, но официальное подтверждение пришло только в ночь на понедельник. Своеобразное время для объявления выбрано не случайно, ведь днем 19 апреля УЕФА должен был объявить о реформах Лиги чемпионов с сезона-2024/2025.

Они планировались в угоду топ-клубам, но сами команды решили сыграть на опережение. Суперлига, разговоры о которой ходили последние 20 лет, готовилась стартовать в августе 2021 года.

Участниками турнира должны были стать 20 команд, причем 15 клубам-учредителям было гарантировано ежегодное участие. Правда, в пресс-релизе указывалось только 12 названий: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Организаторы Суперлиги обещали куда большие призовые, внушительные контракты с вещателями и минимум девять матчей для каждой команды. Председателем стал президент «Реала» Флорентино Перес, вице-председателями — глава «Ювентуса» Андреа Аньелли и американские владельцы английских клубов — Джоэл Глэйзер («Манчестер Юнайтед»), Джон Генри («Ливерпуль») и Стэн Кронке («Ливерпуль»).



Флорентино Перес. Фото: Reuters

Заявление вышло за полночь, но в УЕФА и ФИФА решили не дожидаться утра, уже через час выступив с критикой нового проекта.

«ФИФА может выразить только своё неодобрение „закрытой европейской отколовшейся лиге“ за пределами международных футбольных структур и несоблюдение вышеупомянутых принципов.

ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, вовлечённые в горячие дискуссии, вести спокойный, конструктивный и сбалансированный диалог на благо игры, в духе солидарности и честности. Конечно же, мы сделаем всё необходимое, чтобы способствовать согласованному продвижению вперёд в общих интересах футбола», — говорилось в заявлении ассоциации.

Тогда же появились первые сообщения о возможных санкциях УЕФА вплоть до исключения клубов из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Утро 19 апреля

К критике Суперлиги подключаются бывшие футболисты и тренеры. Особенно активны в этом ветераны «Манчестер Юнайтед». По проекту прошлись Гари Невилл и Рио Фердинанд, а Алекс Фергюсон называет создание проекта отказом от традиции, ведь топ-клубы теперь не будут играть в Лиге чемпионов.

«Суперлига — это шаг в сторону от 70 лет европейского клубного футбола. Когда я тренировал „Манчестер Юнайтед“, мы четырежды играли в финале Лиги чемпионов, и это всегда были самые особенные вечера», — считает Фергюсон.



Фото: manutd.com

Позже против проекта выступили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон, национальные федерации и команды, которые не вошли в число учредителей.

В то же время стало известно об отказе участвовать в Суперлиге «Баварии», «Боруссии» и «Пари Сен-Жермен».

19 апреля, середина дня

Самым жестким критиком турнира становится президент УЕФА Александр Чеферин. Обычно дипломатичный словенец на этот раз выражений не подбирает.

«Я с полной уверенностью заявляю, что УЕФА и весь футбольный мир едины в борьбе с этим позорным и эгоистичным поступком, основанным на жадности. Это не проект, а чушь. Идея Суперлиги — это плевок в лицо всем любителям футбола и нашему обществу. Мы не позволим им лишить нас наших ценностей.

Мы применим все санкции, какие сможем, и дадим вам знать, как только у нас появится четкий ответ», — грозился Чеферин.



Александер Чеферин. Фото: UEFA.com

Прошелся он и по руководству клубов. Президент УЕФА сказал, что даже за время работы юристом по уголовным делам не встречал таких людей, как исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворд, который подписал контракт с Суперлигой, нахваливая при этом реформу Лиги чемпионов. А президента «Ювентуса» Аньелли Чеферин просто назвал лжецом.

Позже в УЕФА пригрозили запретить футболистам клубов Суперлиги играть на чемпионатах мира и Европы. На это самодовольный Флорентино Перес пообещал создать собственный чемпионат мира.

Что касается реформы Лиги чемпионов, то она все-таки была представлена и во многом повторяла идеи Суперлиги: больше призовых и матчей между топ-клубами. Главное же отличие — сохранение спортивного принципа при определении участников.

Вечер 19 апреля и утро 20 апреля

Давление на организаторов Суперлиги продолжает нарастать. К критикам турнира присоединились Луиш Фигу, Юрген Клопп, Джейми Каррагер, Месут Озил, Арсен Венгер, Эдвин Ван дер Сар, Дэвид Бекхэм, Томас Бах и руководители всех больших лиг Европы.

Действующие игроки английских клубов недовольны тем, что решение принято без их участия, а лидеры «Ливерпуля» размещают в соцсетях сообщения против участия в Суперлиге.

В 16.00 появляется первое сообщение о возможном выходе из проекта одной из английских команд.

Вечер 20 апреля

Если к критике бывших футболистов клубы особо не прислушивались, то давление болельщиков сильно ударило по проекту. Они начали проводить акции протеста у стадионов своих клубов. Самую мощную организовали поклонники «Челси». Они перегородили команде выезд на игру с «Брайтоном». Вмешиваться пришлось легенде клуба Петру Чеху.



Фото: Reuters

В СМИ появляются сообщения о возможном выходе из турнира «Атлетико», «Барселоны», «Челси» и «Манчестер Сити», но Флорентино Перес продолжает излучать уверенность.

«Я не беспокоюсь по поводу возможного выхода клубов из европейской Суперлиги. Ситуация настолько серьезна, что все согласны осуществить этот проект и искать решения. Ни на кого не давили. Убежден, что „Пари Сен-Жермен“ и „Бавария“ ещё присоединятся к нам, хотя с ними разговоров у нас не было.

Конечно же, мы будем играть в еврокубках. Угрозы и оскорбления — это неправильно. Никаких санкций не будет, поскольку мы защищены законом и здравым смыслом», — заявил он в интервью L’Equipe.

Фанаты «Челси», в свою очередь, чувствуют, что добились своего и начинают праздновать скорый выход клуба из Суперлиги. Но первым заднюю дает «Манчестер Сити». Поздно вечером 20 апреля «горожане» официально объявили, что не будут участвовать в проекте.

Ночь с 20 на 21 апреля

Боссы клубов Суперлиги экстренно собираются на совещание, а уже через полчаса после его начала появляются четыре сообщения, фактически ставящих крест на турнире. О своем выходе из Суперлиги в течение нескольких минут объявили «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал». Причем «канониры» не просто отказываются от участия, но и извиняются перед болельщиками.

«После того, что мы услышали от вас и от футбольного сообщества в целом за последние дни, мы решили покинуть Суперлигу. Мы совершили ошибку, и мы просим прощения за нее.

Мы осознаем: понадобится время, чтобы снова заслужить вашу веру в то, что мы делаем и для чего работаем в „Арсенале“, но разрешите нам быть честными: мы решили войти в Суперлигу, только чтобы защитить будущее „Арсенала“. Будущее клуба, который вы так любите. И игры, которую мы все так любим — за счет финансовой стабильности» — говорится в опубликованном заявлении клуба.



Фото: Reuters

Просить прощения пришлось и владельцу «Ливерпуля» Джону Генри.

«Хочу извиниться перед всеми болельщиками и поклонниками „Ливерпуля“ за ту неразбериху, что я вызвал в последние двое суток. Этот проект нельзя было запускать без поддержки болельщиков. В Англии никто и никогда не думал об этом иначе.

За эти 48 часов вы четко дали понять, что этот проект не пройдет. Мы вас услышали. Я вас услышал», — сказал Генри и заодно попросил прощения у тренеров и футболистов команды.

Еще дальше пошел Эд Вудворд, подавший в отставку с поста исполнительного директора «Манчестер Юнайтед».

Официального заявления о приостановке проекта пришлось ждать всего пару часов. В ночь с 20 на 21 апреля было официально объявлено, что в ближайшее время Суперлиги не будет. Перес и Аньелли, конечно, никаких извинений не приносили и продолжили убеждать, сколь хорошая Суперлига, но эти два дня наглядно показали, что без поддержки болельщиков и футболистов такой проект в ближайшее время невозможен.