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«Шахтер» с минимальным счетом одолел «Ислочь» в первом полуфинале Кубка Беларуси
Источник материала: Tut.by
21 апреля прошли первые игры полуфинала Кубка Беларуси. В Солигорске «Шахтер» забил один гол «Ислочи». Точнее, случился автогол, игрок «волков» отправил мяч в собственные ворота.
В Борисове БАТЭ принимает «Торпедо-БелАЗ».
«Шахтер» — «Ислочь» — 1:0
Солигорск. 21 апреля. Стадион «Шахтер».
Судьи: С. Стецурин, С. Косовец, О. Маслянко (все — Брест).
«Шахтер»: Гутор, Бегунов, Филипенко, Хадаркевич, Антич, Ахмеди (Корзун, 83), Кендыш, Сзоке, Океухи (Иванович, 46, Стасевич, 55), Подстрелов, Дебелко (Дарбо, 46).
«Ислочь»: Василючек, Дибанго, Глушенков, Зинович, Гуренко, Мякиш (Годвин, 86), Патоцкий (Комаровский, 74), Р. Лисакович, Ануфриев (Морозов, 46), Юсов, Ковалев (Козыренко, 29).
Гол: 1:0 — Мякиш (76, автогол).
Предупреждения: Гуренко (34), Подстрелов (79).
«Шахтер» весь матч владел преимуществом, но гости в итоге пропустили после того, как собственный игрок сам срезал мяч в свои ворота.
Не очень уверенная, но все же победа, приоткрывает «горнякам» путь в финал турнира.
БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» — 1:0
Матч начался.
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21 апреля прошли два матча полуфинала Кубка Беларуси по футболу.
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