«Шахтер» с минимальным счетом одолел «Ислочь» в первом полуфинале Кубка Беларуси

Источник материала: Tut.by

21 апреля прошли первые игры полуфинала Кубка Беларуси. В Солигорске «Шахтер» забил один гол «Ислочи». Точнее, случился автогол, игрок «волков» отправил мяч в собственные ворота.

В Борисове БАТЭ принимает «Торпедо-БелАЗ».



Фото: «Шахтер»

«Шахтер» — «Ислочь» — 1:0

Солигорск. 21 апреля. Стадион «Шахтер».

Судьи: С. Стецурин, С. Косовец, О. Маслянко (все — Брест).

«Шахтер»: Гутор, Бегунов, Филипенко, Хадаркевич, Антич, Ахмеди (Корзун, 83), Кендыш, Сзоке, Океухи (Иванович, 46, Стасевич, 55), Подстрелов, Дебелко (Дарбо, 46).

«Ислочь»: Василючек, Дибанго, Глушенков, Зинович, Гуренко, Мякиш (Годвин, 86), Патоцкий (Комаровский, 74), Р. Лисакович, Ануфриев (Морозов, 46), Юсов, Ковалев (Козыренко, 29).

Гол: 1:0 — Мякиш (76, автогол).

Предупреждения: Гуренко (34), Подстрелов (79).

«Шахтер» весь матч владел преимуществом, но гости в итоге пропустили после того, как собственный игрок сам срезал мяч в свои ворота.

Не очень уверенная, но все же победа, приоткрывает «горнякам» путь в финал турнира.

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» — 1:0

Матч начался.