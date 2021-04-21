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«Шахтер» с минимальным счетом одолел «Ислочь» в первом полуфинале Кубка Беларуси

21.04.2021 21:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 апреля прошли первые игры полуфинала Кубка Беларуси. В Солигорске «Шахтер» забил один гол «Ислочи». Точнее, случился автогол, игрок «волков» отправил мяч в собственные ворота.

В Борисове БАТЭ принимает «Торпедо-БелАЗ».


Фото: «Шахтер»

«Шахтер» — «Ислочь» — 1:0

Солигорск. 21 апреля. Стадион «Шахтер».

Судьи: С. Стецурин, С. Косовец, О. Маслянко (все — Брест).

«Шахтер»: Гутор, Бегунов, Филипенко, Хадаркевич, Антич, Ахмеди (Корзун, 83), Кендыш, Сзоке, Океухи (Иванович, 46, Стасевич, 55), Подстрелов, Дебелко (Дарбо, 46).

«Ислочь»: Василючек, Дибанго, Глушенков, Зинович, Гуренко, Мякиш (Годвин, 86), Патоцкий (Комаровский, 74), Р. Лисакович, Ануфриев (Морозов, 46), Юсов, Ковалев (Козыренко, 29).

Гол: 1:0 — Мякиш (76, автогол).

Предупреждения: Гуренко (34), Подстрелов (79).

«Шахтер» весь матч владел преимуществом, но гости в итоге пропустили после того, как собственный игрок сам срезал мяч в свои ворота.

Не очень уверенная, но все же победа, приоткрывает «горнякам» путь в финал турнира.

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» — 1:0

Матч начался.

 
Теги: Брест
 
 
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21 апреля прошли два матча полуфинала Кубка Беларуси по футболу.
 
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