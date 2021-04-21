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Обвинения в адрес США в намерении совершить покушение на Лукашенко беспочвенны - Белый дом

21.04.2021 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нет никаких оснований подозревать власти США в планах совершить покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко, заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.




"Я могу подтвердить, что в самом деле никаких оснований для таких (суждений - ИФ) нет", - сказала она в ответ на просьбу журналиста прокомментировать эту версию событий, пишет interfax.by.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение и что к этому причастны американские спецслужбы. По утверждению главы государства, его устранение одобрило высшее политическое руководство США.

В тот же день ФСБ РФ сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Беларуси на 9 мая.

В среду президент России Владимир Путин заявил, что Запад оставил без адекватной реакции планировавшееся покушение на главу Беларуси Александра Лукашенко.
 
"Можно иметь любую точку зрения по поводу политики Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц - это уже слишком. Все границы уже перешли", - отметил Путин.
 
 
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Нет никаких оснований подозревать власти США в планах совершить покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко, заявила в среду на брифинге...
 
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