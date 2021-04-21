Источник материала: Партизан

Отчет «Белшины» за 2020 год, как и за предыдущий, показывает чистый убыток. На этот раз минус 191,6 млн рублей (годом ранее — почти минус 39,3 млн). То есть убыток увеличился примерно в пять раз.





пишет Office Life. Негативный эффект на отчетность оказали курсовые разницы, которые выросли также приблизительно в пять раз. Выручка составила около 677,9 млн рублей (в 2019-м — 686,2 млн),Office Life. Негативный эффект на отчетность оказали курсовые разницы, которые выросли также приблизительно в пять раз.

Как сообщалось, в последнее время «Белшина» активно внедряет антикризисные меры. Компания работает над сокращением затрат на производство и дебиторской задолженности. Одновременно с этим присутствует негативный фактор на внешнем рынке — санкции США.

