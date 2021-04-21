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Тихановская: Беларуси не нужна дополнительная «защита» со стороны России

21.04.2021 21:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская считает тревожной политическую ситуацию вокруг Беларуси.

 

Тихановская: Беларуси не нужна дополнительная «защита» со стороны России
Светлана Тихановская. Фото: телеграм.

 

В ближайшее время мы можем столкнуться с необходимостью защищать свою независимость. Человек, который десятилетиями строил себе репутацию «гаранта суверенитета», сам стал прямой угрозой суверенитету. И это полностью на его ответственности», — заявила она вечером 21 апреля в своем телеграм-канале.

Тихановская считает, что Беларуси не нужна «никакая дополнительная «защита» со стороны России». При этом демократический лидер подчеркнула, что белорусский народ относится к этой стране «очень тепло и добрососедски».

«Предлагаю оставить отношения наших народов именно такими. Любое решение, которое затрагивает национальные интересы, не может быть принято и тем более осуществлено без воли белорусского народа», — отметила Тихановская.

22 апреля Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Как сообщила пресс-служба Лукашенко, в повестке встречи — двусторонние отношения, включая предметное обсуждение торгово-экономических вопросов, борьба с пандемией COVID-19, шаги по восстановлению транспортного сообщения, совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, международные отношения и ситуация в регионе. В числе приоритетных названа «союзная тематика».

 
 
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Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская считает тревожной политическую ситуацию вокруг Беларуси.  
 
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