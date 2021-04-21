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Жена погибшего офицера милиции: “Он просился уйти с этой должности”
Источник материала: Партизан
“Он просился уйти с этой должности... “Пожалуйста... Освободите меня от этой должности”, —
Руслан и Татьяна Ковальчуки / "Одноклассники"
Тело начальника группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Оршанского РОВД, подполковника милиции Руслана Ковальчука было найдено в его кабинете 21 апреля. По информации некоторых интернет-источников, милиционер застрелился.
“Я не понимаю, что происходит, что произошло. Меня к нему не пускают. Я его утром видела. Он отвёл детей в школу. Было всё хорошо... Были, как всегда, проблемы на работе. Но я не понимаю, что могло сподвигнуть”, — плачет в трубку супруга Руслана.
Еврорадио: Вашего мужа нашли застреленным?
Татьяна Ковальчук: Да.
В семье милиционера двое маленьких детей.
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“Он просился уйти с этой должности... “Пожалуйста... Освободите меня от этой должности”, — сообщила Еврорадио супруга погибшего милиционера Татьяна Ковальчук.
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