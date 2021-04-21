В Витебской БСМП проведут реконструкцию кислородной системы. Доктор Мартов победил?





Пациент с кислородной маской на лице. Иллюстративное фото pixabay.com





пишет ННВ. Первое, которое предполагало модернизацию системы, принято в апреле 2020 года (sic!), а сентябре было решено проводить реконструкцию, а не модернизацию. Решения о ремонте кислородной системы терапевтического корпуса в БСМП подписаны еще бывшим мэром Вадимом Зарянкиным,ННВ. Первое, которое предполагало модернизацию системы, принято в апреле 2020 года (sic!), а сентябре было решено проводить реконструкцию, а не модернизацию.





Согласно экспертизе проекта предусмотрена реконструкция, капитальный ремонт и модернизация этой системы.





Капитальный ремонт предусматривает отделку помещений кислородно-распределительного пункта, замену покрытий пола, наружных дверных блоков, верхних слоев покрытия крыши, трубопроводов и приборов отопления, а также ряд других работ.





В ходе модернизации должны провести тепловую модернизацию ограждающих конструкций, молниезащиту, устройство оконных проемов, перевод сети электроснабжения на повышенные расчетные нагрузки, оборудование системами вентиляции и газоснабжения, установка нового технологического оборудования другие более мелкие изменения.





При реконструкции сделают навес над площадкой для установки газификаторов, устройство наружных сетей электроснабжения, газоснабжения, наружного освещения и заземления, благоустройство территории.





Проектом предусмотрено устройство в качестве основного источника холодного криогенного газификатора с полезной емкостью 3000 литров. Он должен обеспечивать пятисуточный запас кислорода для работы больницы.





По результатам рассмотрения проекта была добавлена схема подключения кислородопроводов в существующей станции в КРУ, установлена дополнительная кислородная станция **(хирургия, реанимация) для более надежной работы. Теперь, в случае аварии, баллоны должны обеспечить 15 с половиной часов снабжения больных кислородом.





Согласно тому же документу, эти работы должны были начаться еще в ноябре 2020 года, а завершиться в декабре того же года.





Однако тендер по выбору генподрядчика для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция системы снабжения кислородом терапевтического корпуса УЗ «ВГКБСМП» объявлен только 21 апреля, без трех дней спустя год от принятия первого решения горисполкома.





Теперь планируется, что работы по реконструкции завершат к середине июля, а начнутся они в середине мая. Ориентировочная стоимость реконструкции составляет 352 283 рублей. Финансируется она за счет местного бюджета.





Напомним, что в марте тогдашний завотделением анестезиологии и реанимации БСМП Владимир Мартов рассказал о перебоях с подачей кислорода в инфекционном госпитале под COVID-19, развернутом на базе больницы. По словам врача 7 и 8 января в хирургическом отделении три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты, при этом, по его утверждениям, там умирали пациенты.





Доктор Мартов написал о проблеме министру здравоохранения. В итоге с ним не продлили контракт, сейчас отделение анестезиологии и реанимации возглавляет Василий Мусийчук. Ситуацию с кислородом в эфире озвучил Александр Лукашенко. В больницу несколько раз приезжали комиссии от Минздрава, в результате было установлено, что оборудование для подачи кислорода не соответствовало стандартам.