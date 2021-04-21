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МИД Чехии поставил России ультиматум
Источник материала: Партизан
У Москвы есть время до 12:00 четверга.
Чехия сравняет количество сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в Москве,
Об этом, как
«Российская Федерация должна до полудня завтрашнего дня разрешить возвращение всех высланных дипломатов в чешское посольство в Москве», — сказал Кулханек.
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У Москвы есть время до 12:00 четверга.
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