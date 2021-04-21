МИД Чехии поставил России ультиматум





пишет charter97.org, если к 12:00 четверга, 22 апреля, Москва не выполнит выдвинутые ей условия. Чехия сравняет количество сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в Москве,charter97.org, если к 12:00 четверга, 22 апреля, Москва не выполнит выдвинутые ей условия.









сообщает издание iDNES, заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек, рассказывая об итогах вызова в МИД посла России Александра Змеевского. Об этом, какиздание iDNES, заявил министр иностранных дел Чехии, рассказывая об итогах вызова в МИД посла России Александра Змеевского.





«Российская Федерация должна до полудня завтрашнего дня разрешить возвращение всех высланных дипломатов в чешское посольство в Москве», — сказал Кулханек.