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В Чижовке прорвало трубу. В некоторых районах Минска проблемы с водой

21.04.2021 21:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели сообщают о том, что в некоторых районах Минска проблемы с водой. Кроме того, из-за прорвавшейся трубы затопило водой проезжую часть и парковку возле Green в Чижовке. 

На данный момент известно о проблемах с водой в Серебрянке, Чижовке, Курасовщине, Лошице и Заводском районе. Где-то вода пропала полностью, где-то идет слабый напор, где-то льется «шоколад».

В Чижовке прорвало трубу. В некоторых районах Минска проблемы с водой

После 21:00 начали поступать сообщения в том числе об отключении отопления в Серебрянке. По сообщениям в социальных сетях, трубу прорвало в Чижовке на улице Уборевича. Предположительно, именно оттуда поступает вода на проезжую часть.

В Чижовке прорвало трубу. В некоторых районах Минска проблемы с водой

Судя по всему, причина потопа и отсутствия воды следующая:

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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