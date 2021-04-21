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В Чижовке прорвало трубу. В некоторых районах Минска проблемы с водой
Источник материала: Onliner
Читатели сообщают о том, что в некоторых районах Минска проблемы с водой. Кроме того, из-за прорвавшейся трубы затопило водой проезжую часть и парковку возле Green в Чижовке.
На данный момент известно о проблемах с водой в Серебрянке, Чижовке, Курасовщине, Лошице и Заводском районе. Где-то вода пропала полностью, где-то идет слабый напор, где-то льется «шоколад».
После 21:00 начали поступать сообщения в том числе об отключении отопления в Серебрянке. По сообщениям в социальных сетях, трубу прорвало в Чижовке на улице Уборевича. Предположительно, именно оттуда поступает вода на проезжую часть.
Судя по всему, причина потопа и отсутствия воды следующая:
(будет дополнено)
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Читатели сообщают о том, что в некоторых районах Минска проблемы с водой. Кроме того, из-за прорвавшейся трубы затопило водой проезжую часть и парковку возле Green в...
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