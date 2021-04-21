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Белый дом подтвердил непричастность США к «попытке госпереворота и покушения на Лукашенко»

21.04.2021 22:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Соединенные Штаты Америки отвергают причастность к «попытке госпереворота в Беларуси и к готовившемуся покушению на Александра Лукашенко», передает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

 

Белый дом подтвердил непричастность США к «попытке госпереворота и покушения на Лукашенко»
Дженнифер Псаки. Фото: news.myseldon.com.

 

Ее попросили прокомментировать заявления о причастности США к попытке госпереворота в Беларуси и покушению на Лукашенко. «Я могу подтвердить, что нет никаких оснований для этого», — ответила Псаки.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США. «Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал Лукашенко во время подхода к пулу своих журналистов на субботнике.

«Мы их захватили в Москве, они побоялись [приехать в Минск]. Из США прилетели — агентура. Фамилия его — какой-то Зенкович (адвокат Юрий Зенкович. — БелаПАН.). Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот — Федута (политтехнолог, первый пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута. — БелаПАН.). Потом стали шире смотреть: Костусев (Григорий Костусев, председатель Партии БНФ. — БелаПАН.) появился там», — сказал Лукашенко.

«Понимаете, я терпел, все ждал, «красные линии» рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им худо не покажется», — пригрозил Лукашенко.

«Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто дать согласие, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, только они», — считает Лукашенко.

В этот же день ФСБ России сообщила, что задержанные в Москве белорусский политолог Александр Федута и американский адвокат белорусского происхождения Юрий Зенкович планировали военный переворот в Беларуси и физическое устранение Александра Лукашенко. Утверждалось, что в российскую столицу Зенкович прибыл «после проведенных консультаций в США и Польше».

Варшава и Вашингтон опровергли утверждение ФСБ России о причастности к подготовке покушения на Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Соединенные Штаты Америки отвергают причастность к «попытке госпереворота в Беларуси и к готовившемуся покушению на Александра Лукашенко», передает ТАСС со...
 
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