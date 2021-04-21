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Польская полиция задержала троих белорусов — «потрошителей» фур

21.04.2021 22:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трое белорусов в течение месяца вскрывали фуры, стоявшие с польской стороны границы, и похищали из них материальные ценности.

 

Польская полиция задержала троих белорусов — «потрошителей» фур
Очередь на границе Беларуси со стороны Евросоюза, апрель 2021 г. Фото: euroby.info.

 

Как сообщает портал euroby.info, большие очереди на границе Евросоюза с Беларусью порой вынуждают водителей, особенно большегрузных машин, ждать проезда сутки и более. Из-за этого приходится спать в машине, ожидая в очереди на дороге, либо отлучаться и оставлять машину без присмотра.

С апреля нынешнего года на участках, прилегающих к польской стороне границы в районе Кузницы (сопредельный в Беларуси ПП Брузги), стали фиксироваться случаи краж из фур с прицепами из брезента. Водители в этот момент либо спали, либо отсутствовали в машине. В прицепах резали брезент и вытаскивали из них разные товары. Полиции известны факты кражи одежды, косметики, алкоголя, пищевых добавок и даже скульптуры.

В ночь с 16 на 17 апреля полиция Сокулки задержала 59-летнего белоруса на легковой машине «Фольксваген», в которой находились инструменты для вскрытия брезента. У полиции уже были сведения, что именно такая машина использовалась злоумышленниками при совершении краж.

Затем еще двух граждан Беларуси 41 и 47 лет задержали в Белостоке. В квартире у них были найдены товары, украденные из фур, на сумму более 50 тыс. злотых.

Криминальной троице грозит до 10 лет тюрьмы каждому.

 

 

 
 
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Трое белорусов в течение месяца вскрывали фуры, стоявшие с польской стороны границы, и похищали из них материальные ценности.  
 
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