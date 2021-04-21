Польская полиция задержала троих белорусов — «потрошителей» фур

Трое белорусов в течение месяца вскрывали фуры, стоявшие с польской стороны границы, и похищали из них материальные ценности.



Очередь на границе Беларуси со стороны Евросоюза, апрель 2021 г. Фото: euroby.info.

Как сообщает портал euroby.info , большие очереди на границе Евросоюза с Беларусью порой вынуждают водителей, особенно большегрузных машин, ждать проезда сутки и более. Из-за этого приходится спать в машине, ожидая в очереди на дороге, либо отлучаться и оставлять машину без присмотра.

С апреля нынешнего года на участках, прилегающих к польской стороне границы в районе Кузницы (сопредельный в Беларуси ПП Брузги), стали фиксироваться случаи краж из фур с прицепами из брезента. Водители в этот момент либо спали, либо отсутствовали в машине. В прицепах резали брезент и вытаскивали из них разные товары. Полиции известны факты кражи одежды, косметики, алкоголя, пищевых добавок и даже скульптуры.

В ночь с 16 на 17 апреля полиция Сокулки задержала 59-летнего белоруса на легковой машине «Фольксваген», в которой находились инструменты для вскрытия брезента. У полиции уже были сведения, что именно такая машина использовалась злоумышленниками при совершении краж.

Затем еще двух граждан Беларуси 41 и 47 лет задержали в Белостоке. В квартире у них были найдены товары, украденные из фур, на сумму более 50 тыс. злотых.

Криминальной троице грозит до 10 лет тюрьмы каждому.