В Минске произошла серьезная авария с участием троллейбуса и Opel Astra

Источник материала: Onliner

На перекрестке улиц Севастопольской и Кнорина (возле Троицкой церкви) произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля Opel Astra. Снимки последствий происшествия прислал наш читатель.





По словам очевидца, в легковом автомобиле находилось три человека. Машина получила серьезные повреждения с водительской стороны. Троллейбус выехал за пределы дороги и, судя по снимкам, задел конструкцию остановки. На место происшествия прибыли спасатели. Очевидцы сообщают о нахождении там нескольких карет скорой помощи.





Людей из Opel Astra доставали с помощью инструмента. Им потребовалась помощь медиков, подробностей об их состоянии пока нет. По предварительной информации, в троллейбусе никто не получил серьезных травм.





Заявление сделал и Минтранс: «С 21:16 на ул. Кнорина — ул. Севастопольской в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №29, 61. Движение троллейбусов маршрута №29 организовано по ул. Кедышко, Калиновского, пр. Независимости, ул. Филимонова, Кедышко, Толбухина; №61 — по ул. Кедышко».