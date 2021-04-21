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В Минске произошла серьезная авария с участием троллейбуса и Opel Astra

21.04.2021 22:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На перекрестке улиц Севастопольской и Кнорина (возле Троицкой церкви) произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля Opel Astra. Снимки последствий происшествия прислал наш читатель. 

В Минске произошла серьезная авария с участием троллейбуса и Opel Astra

По словам очевидца, в легковом автомобиле находилось три человека. Машина получила серьезные повреждения с водительской стороны. Троллейбус выехал за пределы дороги и, судя по снимкам, задел конструкцию остановки. На место происшествия прибыли спасатели. Очевидцы сообщают о нахождении там нескольких карет скорой помощи.

В Минске произошла серьезная авария с участием троллейбуса и Opel Astra

Людей из Opel Astra доставали с помощью инструмента. Им потребовалась помощь медиков, подробностей об их состоянии пока нет. По предварительной информации, в троллейбусе никто не получил серьезных травм.

В Минске произошла серьезная авария с участием троллейбуса и Opel Astra

Заявление сделал и Минтранс: «С 21:16 на ул. Кнорина — ул. Севастопольской в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №29, 61. Движение троллейбусов маршрута №29 организовано по ул. Кедышко, Калиновского, пр. Независимости, ул. Филимонова, Кедышко, Толбухина; №61 — по ул. Кедышко».

 
 
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На перекрестке улиц Севастопольской и Кнорина (возле Троицкой церкви) произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля Opel Astra. Снимки последствий...
 
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