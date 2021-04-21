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Белорусский стартап получил 5 миллионов долларов инвестиций

21.04.2021 22:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания OneSoil в новом раунде инвестиций привлекла пять миллионов долларов от венчурных фондов Almaz Capital и PortfoLion. Об этом сообщает ресурс dev.by.

Четыре миллиона вложил международный фонд Almaz Capital, и еще один миллион пришел от венгерского PortfoLion. Доли фондов не раскрываются. Сделка состоялась в юрисдикции Швейцарии, где находится головной офис OneSoil.

Основатель компании Вячеслав Мазай отметил, что компания планирует расширять штат и нанимать новых людей в других регионах — в частности, в Южной Америке и Европе.

Первые инвестиции OneSoil получила в 2017 году: фонд Haxus, инвестор Юрий Мельничек и сооснователь EPAM Леонид Лознер вложили в стартап $500 тысяч. Затем в компанию вновь инвестировал Haxus и инвестиционная компания Юрия Мельничка Bulba Ventures — сумма составила $1,2 миллиона.

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Компания OneSoil в новом раунде инвестиций привлекла пять миллионов долларов от венчурных фондов Almaz Capital и PortfoLion. Об этом сообщает ресурс dev.by.Читать далее…
 
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