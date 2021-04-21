На протестных акциях в России в поддержку Навального задержали уже около 500 человек

Правозащитники из проекта «ОВД-Инфо» корректируют данные по задержанным на общероссийской акции протеста, участники которой требуют освободить Алексея Навального.



В Петербурге около сорока задержанных привезли в отдел полиции в обычном городском автобусе. Фото: Артем Селезнев / ОВД-Инфо.

К 19:53, по данным редакции, насчитывалось 459 задержанных, но после у сайта сломался скрипт.

«Продолжаем подсчеты и задержанных не потеряем — как только все заработает, будет корректная цифра», — отметили в «ОВД-Инфо». Устно журналистам «Дождя» представители проекта сообщили, что полицейские отправили в автозаки уже около 500 человек.

Добавим, что у россиян есть проблемы с просмотром видео с протестных акций, в частности случаев применения правоохранителями силы. Социальная сеть «ВКонтакте» блокирует такие ролики. По информации правозащитников, они «становятся недоступными практически сразу после загрузки».

Отметим, в Петербурге протестующих задерживают с применением электрошокеров.