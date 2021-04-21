|
На протестных акциях в России в поддержку Навального задержали уже около 500 человек
Источник материала: Навiны
Правозащитники из проекта
К 19:53, по данным редакции, насчитывалось 459 задержанных, но после у сайта сломался скрипт.
«Продолжаем подсчеты и задержанных не потеряем — как только все заработает, будет корректная цифра», — отметили в «ОВД-Инфо». Устно журналистам «Дождя» представители проекта сообщили, что полицейские отправили в автозаки уже около 500 человек.
Добавим, что у россиян есть проблемы с просмотром видео с протестных акций, в частности случаев применения правоохранителями силы. Социальная сеть «ВКонтакте» блокирует такие ролики. По информации правозащитников, они «становятся недоступными практически сразу после загрузки».
Отметим, в Петербурге протестующих задерживают с применением электрошокеров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники из проекта «ОВД-Инфо» корректируют данные по задержанным на общероссийской акции протеста, участники которой требуют освободить Алексея...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)