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На протестных акциях в России в поддержку Навального задержали уже около 500 человек

21.04.2021 22:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники из проекта «ОВД-Инфо» корректируют данные по задержанным на общероссийской акции протеста, участники которой требуют освободить Алексея Навального.

 

На протестных акциях в России в поддержку Навального задержали уже около 500 человек
В Петербурге около сорока задержанных привезли в отдел полиции в обычном городском автобусе. Фото: Артем Селезнев / ОВД-Инфо.

 

К 19:53, по данным редакции, насчитывалось 459 задержанных, но после у сайта сломался скрипт.

«Продолжаем подсчеты и задержанных не потеряем — как только все заработает, будет корректная цифра», — отметили в «ОВД-Инфо». Устно журналистам «Дождя» представители проекта сообщили, что полицейские отправили в автозаки уже около 500 человек.

Добавим, что у россиян есть проблемы с просмотром видео с протестных акций, в частности случаев применения правоохранителями силы. Социальная сеть «ВКонтакте» блокирует такие ролики. По информации правозащитников, они «становятся недоступными практически сразу после загрузки».

Отметим, в Петербурге протестующих задерживают с применением электрошокеров.

 
 
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Правозащитники из проекта «ОВД-Инфо» корректируют данные по задержанным на общероссийской акции протеста, участники которой требуют освободить Алексея...
 
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