Очень странные дела. Возле свинокомплекса из империи Чижа погибла рыба, источник беды ищут

Источник материала: Onliner Девять лет назад в Воложинском районе компания «Данпрод» начинала строить производство беконной свинины по датской технологии. Люди посчитали, что это незаконно и во вред экологии. Забеспокоились. Но свинокомплекс, в который инвестировал Юрий Чиж, все равно запустили. Сейчас у людей снова повод для волнения: на реке Даровлянка недалеко от фермы на прошлой неделе заметили рыбу без признаков жизни. Ее убрали, а удушающее зловоние и беспокойство местных осталось.

«Даже из Минска ездили на рыбалку»

Дом Анатолия находится в пасторальных пейзажах Мокричевщины буквально в сотне метров от воды. Раньше это был живописный водоем, сегодня этому соседству не позавидуешь. Река "заболела" на прошлой неделе. Выбросила из себя рыбу и стала источать вонь.













- На реке стоит дамба, скапливается вода и получается такое озеро. Здесь жили несколько семей бобров, дикие утки, рыба, пили воду дикие животные. Сейчас там реально могильник, запах стоит, - говорит мужчина. - Лет 15 такая ситуация была с другой свинофермой, но все как обычно замолчали. Не хотелось бы, чтобы так было в этот раз и все сошло с рук.

Анатолий обзавелся домом за пределами Минска сознательно - природа, рядом зелень, свежи





Когда свинокомплекс «Данпрод» собирались строить, из телевизора говорилось о том, что пахотные земли не будут передавать для других целей. Но в Воложинском районе кто-то решил придерживаться другой тактики.

- Когда уже взошли озимые и их можно было убирать, приехала техника, все это уничтожила и поставили свиноферму. Всех в округе обязали убрать своих животных из-за фермы. Люди были против, писали, жаловались, но никому это было неинтересно. Там же масштабы, деньги… Никто, условно, меня или моего соседа слушать не хотел. Если даже пошли на то, чтобы пахотные земли отдать под такое дело, то о чем тут говорить.

Анатолий объясняет, что летом сюда ехали рыбачить даже из Минска.











- Если найти чат этих рыбаков, они бы там такой улов показали! Ехали специально из Минска, ставили палатки и ночевали здесь. Думаю, когда приедут, конечно, возмутятся этой историей.









Другие жители в этой местности тоже недовольны едким запахом. У некоторых есть колодцы, поэтому задаются вопросом, не опасно ли пить оттуда воду. И кто виноват - свинокомплекс или все же нет?

Почему заподозрили свинокомплекс

В 2012 году в ответ на строительство свинокомплекса жители деревень Довгулевщина, Конюшевщина и Першаи создали инициативную группу, которая пыталась остановить создание производства.

«Вокруг стройки искусственно создана завеса секретности: на строительной площадке нет паспорта объекта, представитель компании отсутствует по юридическому адресу, — говорили люди. — Мы возмущены пренебрежением наших гражданских и имущественных прав и просим перенести строительство в менее населенное место». Пытались донести мысль: мы не столько против свиней, сколько против свинства.











В Воложинском райисполкоме реакции граждан на строительство удивились и сказали, что нет никакой проблемы. «Это же строят «трайпловские» — Чиж, — комментировали в райисполкоме. — Там закрытый комплекс, вопросов нет. По экологии никаких нарушений нет. От деревень он далеко, санитарные нормы соблюдены».

Сейчас местные снова озвучивают подозрения: вдруг соблюдены не все нормы, иначе почему погибла рыба? Обсуждают, из свинокомплекса могли вывозить «что-то химическое», что попало в реку.

Что говорят власти?

В Воложинском райисполкоме пытаются развеять страхи и говорят, что ничего опасного для жизни и здоровья людей не случилось. Колодцы и скважины - тоже вне опасности.

- Причиной ЧП могло стать попадание паводковых вод в реку. Там бобры и плотины, течение практически отсутствует. К тому же зимой река промерзала, рыбе могло не хватить кислорода. Но точно можно будет сказать только после того, как специалисты разберутся и назовут причины.





На место ЧП выезжали представители Молодечненской межрайонной инспекции охраны растительного и животного мира. Была начата проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса, материалами проверки займутся в Воложинском РОВД.





Сейчас пробы воды исследуют в лаборатории. Результаты должны быть со дня на день. После этого будут «делать выводы».