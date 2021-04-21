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В Молодечненском районе у пьяных родителей милиция изъяла 4-месячного ребенка

21.04.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

О том, что выпившие люди ходят ночью с малышом по улице, участковому инспектору сообщили небезразличные жители деревни в Молодечненском районе. Во дворе частного дома милиционеры обнаружили супругов с явными признаками алкогольного опьянения. Их ребенок находился в холодном доме. За ним якобы присматривала бабушка, которая, как оказалось, тоже была пьяна. По информации правоохранителей, в жилище не только не нашлось продуктов, чтобы покормить ребенка, но и была явная антисанитария. Медики отвезли малыша в больницу. Инспекция по делам несовершеннолетних направила в органы опеки и попечительства информацию о случившемся. 

Александра Попова, официальный представитель УВД Минской области: Инцидент произошел буквально на следующий день после освобождения матери из мест лишения свободы. Несколько лет назад по решению суда женщину лишили родительских прав на сына и дочь, также она не раз была уличена в бродяжничестве, злоупотреблении спиртными напитками и нигде не работала. 

 
 
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О том, что выпившие люди ходят ночью с малышом по улице, участковому инспектору сообщили небезразличные жители деревни в Молодечненском районе. Во дворе частного...
 
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