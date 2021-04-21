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Инцидент произошел буквально на следующий день после освобождения матери из мест лишения свободы. Несколько лет назад по решению суда женщину лишили родительских прав на сына и дочь, также она не раз была уличена в бродяжничестве, злоупотреблении спиртными напитками и нигде не работала.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Молодечненском районе у пьяных родителей милиция изъяла 4-месячного ребенка О том, что выпившие люди ходят ночью с малышом по улице, участковому инспектору сообщили небезразличные жители деревни в Молодечненском районе. Во дворе частного...

О том, что выпившие люди ходят ночью с малышом по улице, участковому инспектору сообщили небезразличные жители деревни в Молодечненском районе. Во дворе частного дома милиционеры обнаружили супругов с явными признаками алкогольного опьянения. Их ребенок находился в холодном доме. За ним якобы присматривала бабушка, которая, как оказалось, тоже была пьяна. По информации правоохранителей, в жилище не только не нашлось продуктов, чтобы покормить ребенка, но и была явная антисанитария. Медики отвезли малыша в больницу. Инспекция по делам несовершеннолетних направила в органы опеки и попечительства информацию о случившемся.