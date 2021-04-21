Профсоюзы инспектируют условия труда во время весенне-полевых работ. С какими нарушениями сталкиваются?

Источник материала: ОНТ

Питание, техосмотр, наличие средств индивидуальной защиты – условия труда во время весенне-полевых работ инспектируют профсоюзы. Контролируют безопасность аграриев, и, конечно же, качество посевной.

Справка о допуске к работе, техосмотр, аптечка и огнетушитель. Когда всё необходимое в наличии, механизатор имеет право выезжать на линию. Дмитрий Денисенко в поле с 6 утра. С правилами работы хорошо знаком – от этого зависит и его собственная безопасность.

Контролируют соблюдение всех правил профсоюзы агропромышленного комплекса. Мониторят не только исправность техники и здоровье работников, но и санитарно-бытовые условия (наличие душевых, уборных и горячей воды) и сбалансированность меню в сельской столовой.

Такие проверки профсоюзы Могилёвской области проводят почти месяц. В 60-ти сельхозпредприятиях нашли больше 400 нарушений. И всё же главная цель ревизий – не наказать, а выявить проблему.

Проверку сельхозпредпритий области в период весенне-полевых работ проводят свыше 30 инспекторов. Исправность техники, хорошие условия труда и здоровье работников – от этого зависит и скорость, и качество посевной, а значит – напрямую – и будущий урожай.

Профсоюзы уже проверили 16 районов, Оставшиеся 5 посетят до конца недели. Контроль над урожаем на этом не закончится, а перейдёт в другую сферу: мониторинг заготовки кормов и уборке.

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