Оригинальные открытки с #жывыБабруйск представили в бобруйском креативном пространстве «1387»

Источник материала: ОНТ

С любовью к «высококультурному месту». Оригинальные открытки представили сегодня в бобруйском креативном пространстве «1387». Кстати, это год первого упоминания «города на Березине». Энтузиасты попытались вдохнуть «жизнь» в здания, которые могут тихо «умереть». Например, двухсотлетний Дом коменданта знаменитой крепости. В нём останавливались три российских императора.

Дом словно с открытки начала XX века с надписью «Привет из Бобруйска». А это – «весть» уже из наших дней. Фотокадры объектов, которые делали «город на Березине» узнаваемым в мире. Теперь – 5 «необитаемых островов». Вход туда закрыт для всех.

Алеся Латинская, автор проекта #жывыБабруйск: «Ідэя была паказаць, што яны жывуць усё ж такі, дзякуючы таму, што самі бабруйчане, госці горада, яны гэтыя будынкі любяць, яны з задавальненнем фатаграфуюцца на іх фоне. Хацелася зрабіць нешта фантастычнае. Перадаць тое, што Бабруйск – гэта такі магічны горад, у яго свая атмасфера, ён такі чароўны. Сапраўды, у яго закохваешся».

«Активизируют» наследие художник, краевед, балерина, скейтер и дети. Без них... Так выглядит первая «высотка» Бобруйска – гостиница «Березина и Европейская». Здание 1897 года «сыграло роль» в сериале «Охота на гауляйтера». И скоро десять лет тишины.

Валентин Валентинов, фотограф: «Хотели сделать акцент на зданиях, которым грозит исчезновение, которые находятся в плачевном состоянии и постепенно разрушаются. На винокурне зажечь свет в окнах. Если просто дом сфотографировать, это будет просто сухая картинка, как фотографии, которых тысячи и тысячи».

Казённый винный склад конца XIX века – самая сложная локация для съёмок. Руины спрятаны за высоким забором. Деревянный особняк купчихи Кацнельсон наоборот – не пройти, не проехать. Образец стиля модерн 1912 года – уникальный в масштабах страны.

Скульптура Бобра Самуиловича сегодня – лидер по количеству геометок в «городе на Березине». Впрочем, не менее известна и крепость. Точнее, некоторые её уголки. Остальные памятники тоже должны не стоять в сторонке, дабы Бобруйск по-прежнему «считался прекрасным, высококультурным местом», как в романе «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова.

Самая статусная достопримечательность 200-тысячного райцентра – 210-летняя крепость-звезда. Скейтер оценил вид с одного из «окраинных» бастионов. Трюк выполнен профессионалом, просьба не повторять. Возьмите открытки с #жывыБабруйск.

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