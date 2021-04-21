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Серьезное ДТП с участием троллейбуса Минске: пострадали по меньшей мере 3 человека, один – в тяжелом состоянии
Источник материала: ОНТМинске: пострадали по меньшей мере 3 человека, один – в тяжелом состоянии" class="one-news__figure-img">
ДТП с участием троллейбуса произошло в Минске, сообщает МЧС.
Авария случилась на пересечении ул.Кнорина и ул.Севастопольской. Спасателями деблокированы трое. Один человек – в тяжелом состоянии.
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Серьезное ДТП с участием троллейбуса Минске: пострадали по меньшей мере 3 человека, один – в тяжелом состоянии
ДТП с участием троллейбуса произошло в Минске, сообщает МЧС. Авария случилась на пересечении ул.Кнорина и ул.Севастопольской. Спасателями деблокированы трое....
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