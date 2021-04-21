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Серьезное ДТП с участием троллейбуса Минске: пострадали по меньшей мере 3 человека, один – в тяжелом состоянии

21.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Серьезное ДТП с участием троллейбуса Минске: пострадали по меньшей мере 3 человека, один – в тяжелом состоянииМинске: пострадали по меньшей мере 3 человека, один – в тяжелом состоянии" class="one-news__figure-img">

ДТП с участием троллейбуса произошло в Минске, сообщает МЧС. 

Авария случилась на пересечении ул.Кнорина и ул.Севастопольской. Спасателями деблокированы трое. Один человек – в тяжелом состоянии.



Движение на этом участке временно затруднено. На месте также работают сотрудники ГАИ, следователь, специалист управления ГКСЭ по г.Минску, сообщили УВД Мингорисполкома.


 

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Теги: Минск
 
 
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ДТП с участием троллейбуса произошло в Минске, сообщает МЧС.  Авария случилась на пересечении ул.Кнорина и ул.Севастопольской. Спасателями деблокированы трое....
 
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