Minsk World: скидка до 100 евро с квадратного метра. Акция продлена до конца месяца

Источник материала: ОНТ

Новость на рынке нового жилья. До конца апреля в комплексе Minsk World выгодное предложение – минус 100 евро с каждого квадратного метра.





Многофункциональный комплекс Minsk World – идеальное место не только для жизни, но и для вложения денег! Дома и объекты инфраструктуры возводят с опережением сроков. По мере застройки, квадратные метры здесь будут только дорожать. Но до конца месяца новостройку здесь можно купить со скидкой в 100 евро в эквиваленте с каждого квадратного метра. Акцию по просьбам покупателей, которые не успели выбрать своё жильё, продлили до 30 апреля.

Весна – время приятных изменений. Если кто-то не успел купить свою квартиру в Minsk World, то ещё можно успеть что называется в последний вагон. По многочисленным просьбам акция «минус 100 евро» в эквиваленте с каждого квадратного метра продлена до конца месяца.

Купить квартиру со скидкой 100 евро в эквиваленте с каждого квадрата можно до 30 апреля. Действует предложение как при стопроцентной оплате, так и в рассрочку. В комплексе Minsk World – рассрочка на 100 месяцев!

Элеонора Барановская купила квартиру в доме «Монреаль» в квартале «Северная Америка».

Элеонора Барановская: «Меня интересовало расположение, удаленность от метро и планировка квартиры. Больше всего понравилась в доме "Монреаль". Со свободной планировкой я уже сталкивалась, строили жильё. Это плюс. Можно разделить зоны. Можно не делать. Как фантазии хватает».

Перед покупкой друзья попытались отговорить Элеонору и выбрать вариант на вторичном рынке. Там якобы дешевле, и ничего не надо вкладывать в ремонт. И она стала изучать рынок.

Элеонора Барановская: «Вторичное жилье смотрела "хрущёвки". Понимаете, 1962-го года. И, так сказать. Месяц ходила по квартирам, смотрела. И вторичное жильё этого года мало того, что стоит дороже, чем в "Минск Мире". А когда начинается ремонт, еще и демонтаж. Плюс нагрузка по кошельку. И я опять вернулась в новостройку!»

Внимание: квартира в доме 1962 года постройки оказалась дороже новостройки! Скоро у Элеоноры Барановской новоселье. Сделать выбор в пользу застройщика помогла и подруга.

Элеонора Барановская: «Моя приятельница построила квартиру на "Маяк Минска". И даже прежде чем покупать здесь квартиру, я была у нее, посмотрела, поговорила».

Но вернёмся в Minsk World. Отсюда всего несколько минут до центра как на метро, так на автомобиле. И он сам город в городе. Детские сады, школы, медицинские центры. Первые этажи зданий – коммерческие помещения. Отличный вариант для развития бизнеса. Новый городской парк.

Здесь строят Международный финансовый центр – а это 10 тысяч новых рабочих мест, самый крупный в стране торговый центр. Он будет называться Mara Mall, концертный зал, спорткомплекс.

Minsk World – это идеальное место не только для жизни, но и для вложения денег! По мере застройки кварталов и возведения всех элементов собственной инфраструктуры квадратный метр здесь будет дорожать, а стоимость квартиры, купленной по акции, увеличится в несколько раз!

В этом году стартовали продажи 23 домов! Например, в квартале «Северная Америка» это новостройки «Чикаго» и «Лас-Вегас». Надо спешить. Квартиры по акции «минус 100 евро» в эквиваленте за квадрат всего до конца месяца, как и квартир, выставленных на продажу по этому предложению всё меньше.

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