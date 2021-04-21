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В Чижовке затопило проезжую часть из-за прорыва трубы. В некоторых районах Минска проблемы с водой

21.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Чижовке прорвало трубу, в результате затопило проезжую часть. А жители трех районов Минска остались без воды из-за проблемы с трубопроводом, сообщил Мингорисполком в своем Telegram-канале..   

Ситуацию прокомментировали в «Минскводоканале». Так, проблемы с водой возникли в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах. Причина в повреждениях крупного трубопровода в районе строительной площадки. Аварийные бригады выехали на место. Ожидается, что неполадки устранят до 22:40. Затем водоснабжение станут восстанавливать.

По словам специалистов, в пострадавшие районы доставят цистерны с питьевой водой. Места, где их расположат, будут указаны на сайте «Минскводоканала».

Предполагается, что качество воды в трех районах Минска из-за аварии может временно ухудшиться. О подобных явлениях жителей столицы просят сообщать по номеру 115 или в диспетчерскую УП «Минскводоканал. 

Съемочная группа ОНТ выехала на место ЧП.

ДОПОЛНЯЕТСЯ. 

ФОТО: скриншот из видео Telegram-канала "Минск. Официально"  

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Теги: Минск
 
 
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В Чижовке прорвало трубу, в результате затопило проезжую часть. А жители трех районов Минска остались без воды из-за проблемы с...
 
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