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Испугавшийся тостера кот рассмешил Сеть

21.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Испугавшийся тостера кот рассмешил Сеть

В Сети набирает популярность видео, героем которого стал кот породы сфинкс.

На кадрах, снятых хозяином питомца, кот запрыгнул на стол, где располагался тостер. Мужчина хотел поджарить хлеб и включил устройство. Кот с интересом стал наблюдать за тостером, и владелец питомца решил записать видео на случай, если произойдет что-то забавное. И не ошибся! Как только тостер с громким звуком выбросил поджаренные ломтики, кот испугался и мгновенно спрыгнул со стола. Кадры развеселили пользователей Сети. 


ФОТО: freepik

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В Сети набирает популярность видео, героем которого стал кот породы сфинкс. На кадрах, снятых хозяином питомца, кот запрыгнул на стол, где располагался тостер....
 
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