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Испугавшийся тостера кот рассмешил Сеть
Источник материала: ОНТ
В Сети набирает популярность видео, героем которого стал кот породы сфинкс.
На кадрах, снятых хозяином питомца, кот запрыгнул на стол, где располагался тостер. Мужчина хотел поджарить хлеб и включил устройство. Кот с интересом стал наблюдать за тостером, и владелец питомца решил записать видео на случай, если произойдет что-то забавное. И не ошибся! Как только тостер с громким звуком выбросил поджаренные ломтики, кот испугался и мгновенно спрыгнул со стола. Кадры развеселили пользователей Сети.
ФОТО: freepik
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В Сети набирает популярность видео, героем которого стал кот породы сфинкс. На кадрах, снятых хозяином питомца, кот запрыгнул на стол, где располагался тостер....
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