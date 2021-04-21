Испугавшийся тостера кот рассмешил Сеть

Источник материала: ОНТ

В Сети набирает популярность видео, героем которого стал кот породы сфинкс.

На кадрах, снятых хозяином питомца, кот запрыгнул на стол, где располагался тостер. Мужчина хотел поджарить хлеб и включил устройство. Кот с интересом стал наблюдать за тостером, и владелец питомца решил записать видео на случай, если произойдет что-то забавное. И не ошибся! Как только тостер с громким звуком выбросил поджаренные ломтики, кот испугался и мгновенно спрыгнул со стола. Кадры развеселили пользователей Сети.





ФОТО: freepik

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